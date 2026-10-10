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Яке релігійне свято відзначається 11 жовтня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 11 жовтня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 11 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Пилипа

11 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого апостола Пилипа, одного з 70 учнів Христа. Це свято присвячене служінню вірі та поширенню християнства серед народів.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 11 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Пилипа (одного з 70 апостолів)

Яке релігійне свято відзначається 11 жовтня 2026: традиції та молитва фото 1

11 жовтня віряни вшановують пам'ять святого апостола Пилипа. Він був одним із семи перших дияконів, обраних громадою для допомоги апостолам у піклуванні про бідних та вдів.

Святий Пилип прославився як ревний проповідник Євангелія. Після обрання дияконом він вирушив до Самарії, де проповідував і творив чудеса, навертаючи людей до християнства. Важливою подією його життя стало хрещення ефіопського євнуха, яке стало важливим кроком у поширенні віри за межі Ізраїлю. Апостол Пилип присвятив усе своє життя служінню, проповідуючи та розсіюючи істину Євангелія, і закінчив його мученицькою смертю за часів гонінь.

Молитви дня

О, святий апостоле Христів Пилипе, проповіднику Євангелія та служителю благодаті! Ми звертаємося до тебе з молитвою та просимо: моли Христа Бога нашого, щоб укріпив нас у православній вірі. Допоможи нам гідно нести свій хрест, подай нам силу для служіння ближнім та подолання спокус. Нехай твої молитви визволять нас від усякої скорботи та біди, і приведуть нас до Царства Небесного.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Народний день 11 жовтня відомий як «Пилип Листопадник».

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде зима надалі:

  • Якщо листя з берези повністю опало – зима буде ранньою і холодною.
  • Якщо вітер дме із заходу – зима буде сніжною.
  • Північний вітер цього дня пророкує сувору і затяжну зиму.
  • 11 жовтня вважався сприятливим днем для залагодження сімейних суперечок та примирення, щоб зберегти гармонію в родині.

Що не можна робити

  • Не варто ледарювати та відкладати справи – день традиційно пов'язували з працьовитістю.
  • Не радили залишати оселю безладною – вважалося, що це може негативно вплинути на добробут родини.
  • Не варто сваритися, конфліктувати та бажати комусь зла.
  • Не радили починати ризиковані або сумнівні справи.
  • За окремими народними віруваннями, не варто було вирушати до лісу та приймати подарунки від незнайомців.

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Теги: календар релігія свята традиції свято православна церква

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