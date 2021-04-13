Державний канал «Дом» розповів жителям окупованих територій про «безчинства праворадикалів»

Автори сюжету наголошують, що українські радикальні націоналістичні організації часто фігурують в медіа «разом з повідомленнями про нетерпимість, дискримінацію, погроми чи погрози»

Телеканал «Дом», який фінансується за рахунок держбюджету і був створений для жителів тимчасово окупованих територій України, випустив сюжет про «українських праворадикалів», які начебто сприяють російській пропаганді.

Канал транслюють не лише на окупованій частині України, а й на усій території країни на платформі Youtube. 11 квітня канал випустив сюжет під назвою «Радикали в Україні. Розбір».

Аавтори сюжету взяли коментар в експерта Гельсінської правозахисної групи Мирослава Грінберга, який каже, що українські радикали «просто заперечують, що у людей є права, заперечують рівноправ’я та нападають на феміністок».

Крім того, автори сюжету наголошують, що українські радикальні націоналістичні організації часто фігурують в медіа «разом з повідомленнями про нетерпимість, дискримінацію, погроми чи погрози». Також канал наголошує, що такі «екстремістські дії» деяких націоналістів начебто грають на руку російській пропаганді.

Зазначається, що через «перебільшення і маніпуляції може здатися, що такі дії праворадикалів повсюдні, а влада на них не реагує». На думку журналістів каналу, це відлякує жителів окупованих територій та може сповільнити процес реінтеграції.

Також у сюжеті згадали затримання активістів акції під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка, а також Семена Семенченка. Журналісти цілеспрямовано наголосили на зв’язках Стерненка та Семенченка з «Правим сектором».

При цьому увагу акцентували на тому, що виборці підтримують радикальний курс на рівні 5%.





Додамо, що у сюжеті кадри з мітингів та мирних акцій протесту українських націоналістів переплітаються із кадрами пропагандистських сюжетів росТБ. Складається враження, що автори матеріалу зробили це навмисно, хоча й не надали доказів того, що українські націоналістичні організації пов’язані з пропагандою країни-агресора.

«Дом» – російськомовний державний інформаційно-розважальний телеканал, створений для жителів тимчасово окупованих територій України. Після створення телеканалу 1 березня 2020 року, він підпорядковувався напряму Міністерству культури України та інформаційної політики. У червні 2020 року стало відомо, що розпочався процес передачі телеканалу від Мінкульту до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Процес передачі завершився 20 січня 2021 року.

Додамо, що після акції протесту на підтримку Сергія Стерненка на будівлі Офісу президента з’явилася свастика. Однак голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що нацистську символіку на будівлі Офісу президента намалювали після закінчення акції протесту.