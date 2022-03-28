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    Богдан висміяв окупантів: приїхали воювати з протермінованими медичними засобами

    Російські війська перед вторгненням до України отримали не тільки зіпсовані сухпайки, а й протерміновані медичні засоби - Богдан висміяв окупантів: приїхали воювати з протермінованими медичними засобами
    Російські війська перед вторгненням до України отримали не тільки зіпсовані сухпайки, а й протерміновані медичні засоби
    фото: Facebook Богдана

    Російські військові отримали перед початком повномасштабного вторгнення на територію України зіпсовані перев’язувальні пакети

    Кремль не турбується про здоров’я власних вояків, яких відправив воювати до України. Такого висновку дійшов ексочільник Офісу президента Андрій Богдан, опублікувавши у себе на Facebook відповідний допис.

    За словами Богдана, він «був учора там, де ніззя» – і помітив наслідки корупції у стані ворога.

    Андрій Богдан заявив, що має багато вражень від побаченого, і одним із найяскравіших поділився зі своїми читачами. Мова про спорядження російських солдатів, яких керівництво відправило до України на «військову спецоперацію».

    Екскерівник президентської канцелярії оприлюднив фото індивідуального перев’язувального пакету, знайденого у речах одного із російських окупантів.

    На пакеті вказано, що цей медичний засіб виготовлений у ІІІ кварталі 2016 року в Москві (столиці Російської Федерації), термін зберігання перев’язувального пакету – 5 років. Тобто на момент початку російсько-української війни цей засіб був уже півроку як протермінований, і його мали б замінити.

    «Ворогу солдат своїх не жаль, бажання вкрасти зробило російську армію набагато слабкішою», – констатував побачене Андрій Богдан.

    Нагадаємо, що раніше, ще на початку російського вторгнення, українські захисники після одного із боїв знайшли у кинутих рашистськими окупантами речах індивідуальні раціони харчування, так звані сухпайки – і виявили, що вони також є протермінованими, причому, на відміну від перев’язувальних пакетів, ще з 2015 року.

    Імовірно, через це та проблеми із підвезенням їжі окупанти почали красти в українських селах курей.

    Втім, українці дають відсіч окупантам і на цьому фронті. Згідно із перехопленими розмовами рашистських військовослужбовців, одна із українських бабусь нагодувала росіян отруєними пиріжками, знищивши таким чином вісьмох окупантів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Богдан висміяв окупантів: приїхали воювати з протермінованими медичними засобами