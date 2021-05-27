Боротьба з «Північним потоком-2»: Нафтогаз найняв ексспівробітника Держдепу

Мирон Василик буде опікуватися питаннями розширеного співробітництва з міжнародними організаціями

Посаду радника глави правління НАК «Нафтогаз України» зайняв Мирон Василик

Компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про посилення команди для боротьби з газопроводом «Північний потік-2».

Зокрема, посаду радника глави правління зайняв Мирон Василик. Він буде опікуватися питаннями розширеного співробітництва з міжнародними організаціями.

У «Нафтогазі» відзначили, що Василик раніше працював у Держдепартаменті США, департаменті навколишнього середовища США та компаніях The PBN Company, Burson-Marsteller і Gavin Anderson & Company.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Олена Зеркаль, яка відстоювала інтереси України в судах проти Росії, пішла з «Нафтогазу».

Як відомо, на днях будівництво «Північного потоку-2» відновилося у водах Німеччини.

Нагадаємо, що депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови №5520 про звернення до Конгресу США, в якому вони просять запровадити санкції проти газопроводу «Північний потік-2».

Згодом стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена планує зняти санкції з оператора російського газопроводу Nord Stream 2 Agта його виконавчого директора Маттіаса Варінга.

При цьому 14 республіканців у Сенаті США називають хибною стратегію президента Джо Байдена щодо газопроводу «Північний потік-2» та закликають його негайно зупинити цей проєкт.

Натомість президент США Джо Байден пояснив, чому він не хоче нових санкцій проти «Північного потоку-2».