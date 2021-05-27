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    Боротьба з «Північним потоком-2»: Нафтогаз найняв ексспівробітника Держдепу

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    Мирон Василик буде опікуватися питаннями розширеного співробітництва з міжнародними організаціями - Боротьба з «Північним потоком-2»: Нафтогаз найняв ексспівробітника Держдепу

    Мирон Василик буде опікуватися питаннями розширеного співробітництва з міжнародними організаціями

    Фото: НАК «Нафтогаз України»

    Посаду радника глави правління НАК «Нафтогаз України» зайняв Мирон Василик

    Компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про посилення команди для боротьби з газопроводом «Північний потік-2».

    Зокрема, посаду радника глави правління зайняв Мирон Василик. Він буде опікуватися питаннями розширеного співробітництва з міжнародними організаціями.

    У «Нафтогазі» відзначили, що Василик раніше працював у Держдепартаменті США, департаменті навколишнього середовища США та компаніях The PBN Company, Burson-Marsteller і Gavin Anderson & Company.

    Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Олена Зеркаль, яка відстоювала інтереси України в судах проти Росії, пішла з «Нафтогазу».

    Як відомо, на днях будівництво «Північного потоку-2» відновилося у водах Німеччини.

    Нагадаємо, що депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови №5520 про звернення до Конгресу США, в якому вони просять запровадити санкції проти газопроводу «Північний потік-2».

    Згодом стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена планує зняти санкції з оператора російського газопроводу Nord Stream 2 Agта його виконавчого директора Маттіаса Варінга.

    При цьому 14 республіканців у Сенаті США називають хибною стратегію президента Джо Байдена щодо газопроводу «Північний потік-2» та закликають його негайно зупинити цей проєкт.

    Натомість президент США Джо Байден пояснив, чому він не хоче нових санкцій проти «Північного потоку-2».

    Теги: енергетика Нафтогаз України кадрові зміни Держдепартамент США Північний потік-2
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    Боротьба з «Північним потоком-2»: Нафтогаз найняв ексспівробітника Держдепу