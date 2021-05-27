Боротьба з «Північним потоком-2»: Нафтогаз найняв ексспівробітника Держдепу
Мирон Василик буде опікуватися питаннями розширеного співробітництва з міжнародними організаціями
Посаду радника глави правління НАК «Нафтогаз України» зайняв Мирон Василик
Компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про посилення команди для боротьби з газопроводом «Північний потік-2».
Зокрема, посаду радника глави правління зайняв Мирон Василик. Він буде опікуватися питаннями розширеного співробітництва з міжнародними організаціями.
У «Нафтогазі» відзначили, що Василик раніше працював у Держдепартаменті США, департаменті навколишнього середовища США та компаніях The PBN Company, Burson-Marsteller і Gavin Anderson & Company.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Олена Зеркаль, яка відстоювала інтереси України в судах проти Росії, пішла з «Нафтогазу».
Як відомо, на днях будівництво «Північного потоку-2» відновилося у водах Німеччини.
Нагадаємо, що депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови №5520 про звернення до Конгресу США, в якому вони просять запровадити санкції проти газопроводу «Північний потік-2».
Згодом стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена планує зняти санкції з оператора російського газопроводу Nord Stream 2 Agта його виконавчого директора Маттіаса Варінга.
При цьому 14 республіканців у Сенаті США називають хибною стратегію президента Джо Байдена щодо газопроводу «Північний потік-2» та закликають його негайно зупинити цей проєкт.
Натомість президент США Джо Байден пояснив, чому він не хоче нових санкцій проти «Північного потоку-2».