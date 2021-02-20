Захист від російської агресії: глава Пентагону пообіцяв Україні підтримку

США будуть підтримувати Україну у питаннях територіальної цілісності та захисту від російської агресії, запевнив Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін у розмові з українським колегою Андрієм Тараном запевнив, що Штати будуть підтримувати Україну в питаннях територіальної цілісності та захисту від російської агресії.

Про це глава Пентагону написав у Twitter.

«Продуктивний дзвінок сьогодні моєму українському колезі Андрію Тарану. США непохитні в своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України і віддані створенню потенціалу для захисту від російської агресії», – написав Остін.

Окрім того, він відзначив прогрес України у реформування оборонної сфери та необхідності його підтримувати.

Productive call with my Ukrainian counterpart today, Andrii Taran. The U.S. is unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, and committed to building the capacity to defend itself against Russian aggression. @DefenceU pic.twitter.com/Rq7x4amRlU — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 19, 2021

Також міністр оборони США повідомив, що Конгрес схвалив перший транш допомоги в рамках Ініціативи допомоги Україні в сфері безпеки.

Таран в телефонній розмові подякував народу і уряду США за допомогу і участь в посиленні стійкості України проти зовнішніх загроз, а також сприяння наближенню до повноправного членства в НАТО.

Раніше повідомлялося про те, що Сполучені Штати в рамках програми зарубіжних військових поставок продали Україні в 2020 фінансовому році продукцію на суму $510,5 млн. За всі попередні роки, як зазначається в доповіді, загальна вартість поставок озброєнь Києву склала $179,2 млн.

Нагадаємо, 22 січня Конгрес США затвердив на посаді голови Міністерства оборони США генерала армії у відставці Ллойда Остіна. 67-річний Остін в минулому тісно співпрацював із Байденом. Коли Байден був віцепрезидентом, Остін займав пост заступника начальника штабу армії і командувача військами США в Іраку, а потім - командувача Центрального командування Збройних сил США.

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