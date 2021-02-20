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    Захист від російської агресії: глава Пентагону пообіцяв Україні підтримку

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    Очільник Пентагону Ллойд Остін&nbsp;відзначив прогрес України у реформування оборонної сфери - Захист від російської агресії: глава Пентагону пообіцяв Україні підтримку
    Очільник Пентагону Ллойд Остін відзначив прогрес України у реформування оборонної сфери

    США будуть підтримувати Україну у питаннях територіальної цілісності та захисту від російської агресії, запевнив Ллойд Остін

    Міністр оборони США Ллойд Остін у розмові з українським колегою Андрієм Тараном запевнив, що Штати будуть підтримувати Україну в питаннях територіальної цілісності та захисту від російської агресії.

    Про це глава Пентагону написав у Twitter.

    «Продуктивний дзвінок сьогодні моєму українському колезі Андрію Тарану. США непохитні в своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України і віддані створенню потенціалу для захисту від російської агресії», – написав Остін.

    Окрім того, він відзначив прогрес України у реформування оборонної сфери та необхідності його підтримувати.

    Також міністр оборони США повідомив, що Конгрес схвалив перший транш допомоги в рамках Ініціативи допомоги Україні в сфері безпеки.

    Таран в телефонній розмові подякував народу і уряду США за допомогу і участь в посиленні стійкості України проти зовнішніх загроз, а також сприяння наближенню до повноправного членства в НАТО.

    Раніше повідомлялося про те, що Сполучені Штати в рамках програми зарубіжних військових поставок продали Україні в 2020 фінансовому році продукцію на суму $510,5 млн. За всі попередні роки, як зазначається в доповіді, загальна вартість поставок озброєнь Києву склала $179,2 млн.

    Нагадаємо, 22 січня Конгрес США затвердив на посаді голови Міністерства оборони США генерала армії у відставці Ллойда Остіна. 67-річний Остін в минулому тісно співпрацював із Байденом. Коли Байден був віцепрезидентом, Остін займав пост заступника начальника штабу армії і командувача військами США в Іраку, а потім - командувача Центрального командування Збройних сил США.

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    Теги: Росія США міністр Міноборони агресія Україна Пентагон Андрій Таран
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