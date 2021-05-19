Стало відомо, коли Зеленський може зустрітися з Байденом: в ОП назвали умову

У червні Байден планує здійснити поїздку до Європи

Зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом може відбутися у червні 2021 року. У цей час президент США перебуватиме з робочим візитом в Європі. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі «Україна 24».

За словами Жовкви, така зустріч може відбутися, якщо дозволятиме графік Байдена.

«Графік президента Байдена, якщо говорити про його турне, яке планується в червні, ще визначається. Безумовно, якщо така можливість з'явиться у графіках обох президентів, така зустріч обов'язково відбудеться», – сказав він.

У червні Байден планує здійснити поїздку до Європи, що стане його першим закордонним візитом з початку президентства. Під час свого європейського турне американський лідер планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном та Москвою.

Тим часом, адміністрація президента США Джо Байдена може зняти санкції з оператора російського газопроводу «Північний потік-2». Держдепартамент США повинен представити рішення завтра.