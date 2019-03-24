Держдеп: РФ має негайно повернути Павла Гриба в Україну та скасувати вирок



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Російський суд засудив Павла Гриба до шести років позбавлення волі

Американська сторона занепокоєна здоров'ям українця

Офіційний Вашингтон засудив вирок російської влади Павлу Грибу та закликав Росію негайно звільнити й відправити додому українця, який потребує негайного лікування.

Про це йдеться в заяві заступника речника Державного департаменту США Роберта Палладіно, оприлюдненій у Twitter.

«Ми засуджуємо винесення вироку в Росії щодо ув'язнення на шість років українця Павла Гриба. Його переслідували через опозицію російській агресії проти України», - написав офіційний представник зовнішньополітичного відомства.

Він також підкреслив, що американська сторона занепокоєна здоров'ям українця.

«Росія повинна негайно повернути його в Україну та скасувати вирок», - наголосив Палладіно, додавши до свого допису хеш-тег #FreeHryb.

Нагадаємо, Євросоюз очікує негайного звільнення українського політв’язня Павла Гриба, якого російський суд засудив до шести років колонії загального режиму за «схиляння до тероризму».

Також Польща вимагає від РФ звільнити Павла Гриба і інших ув’язнених українців.

У п’ятницю, 22 березня, українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд засудив до шести років позбавлення волі.