Держдеп: РФ має негайно повернути Павла Гриба в Україну та скасувати вирок
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Американська сторона занепокоєна здоров'ям українця
Офіційний Вашингтон засудив вирок російської влади Павлу Грибу та закликав Росію негайно звільнити й відправити додому українця, який потребує негайного лікування.
Про це йдеться в заяві заступника речника Державного департаменту США Роберта Палладіно, оприлюдненій у Twitter.
«Ми засуджуємо винесення вироку в Росії щодо ув'язнення на шість років українця Павла Гриба. Його переслідували через опозицію російській агресії проти України», - написав офіційний представник зовнішньополітичного відомства.
Він також підкреслив, що американська сторона занепокоєна здоров'ям українця.
«Росія повинна негайно повернути його в Україну та скасувати вирок», - наголосив Палладіно, додавши до свого допису хеш-тег #FreeHryb.
Нагадаємо, Євросоюз очікує негайного звільнення українського політв’язня Павла Гриба, якого російський суд засудив до шести років колонії загального режиму за «схиляння до тероризму».
Також Польща вимагає від РФ звільнити Павла Гриба і інших ув’язнених українців.
У п’ятницю, 22 березня, українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд засудив до шести років позбавлення волі.