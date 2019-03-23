  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Польща вимагає від РФ звільнити Павла Гриба і інших ув’язнених українців

    • Розсилка
    Польща вимагає від РФ звільнити Павла Гриба і інших ув’язнених українців
    Фото: hromadske.ua

    МЗС Польщі: Ми категорично вимагаємо звільнення як Павла Гриба, так і всіх інших безправно утримуваних Росією громадян України

    Міністерство закордонних справ Польщі закликало Росії звільнити засудженого в Ростові-на-Дону українця Павла Гриба та інших українських політв’язнів. Про це йдеться в заяві МЗС Польщі.

    У відомстві наголосили, що судовий процес над Павлом Грибом є черговим випадком активної участі російського судочинства у більш широких агресивних діях Росії в Європі.

    «Ми категорично вимагаємо звільнення як Павла Гриба, так і всіх інших безправно утримуваних Росією громадян України, а до цього моменту вимагаємо забезпечити їм належну медичну допомогу, якої потребують, та можливості контактів із рідними. Закликаємо також надати представникам українських консульських служб доступ до відвідання цих осіб», - йдеться у заяві.

    Нагадаємо, Євросоюз очікує негайного звільнення українського політв’язня Павла Гриба, якого російський суд засудив до 6 років колонії загального режиму за "схиляння до тероризму".

    У п’ятницю, 22 березня, українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд засудив до 6 років позбавлення волі.

    Читайте також:

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    МЗС суд Польща Україна Павло Гриб
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ