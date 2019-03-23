Польща вимагає від РФ звільнити Павла Гриба і інших ув’язнених українців



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Фото: hromadske.ua

МЗС Польщі: Ми категорично вимагаємо звільнення як Павла Гриба, так і всіх інших безправно утримуваних Росією громадян України

Міністерство закордонних справ Польщі закликало Росії звільнити засудженого в Ростові-на-Дону українця Павла Гриба та інших українських політв’язнів. Про це йдеться в заяві МЗС Польщі.

У відомстві наголосили, що судовий процес над Павлом Грибом є черговим випадком активної участі російського судочинства у більш широких агресивних діях Росії в Європі.

«Ми категорично вимагаємо звільнення як Павла Гриба, так і всіх інших безправно утримуваних Росією громадян України, а до цього моменту вимагаємо забезпечити їм належну медичну допомогу, якої потребують, та можливості контактів із рідними. Закликаємо також надати представникам українських консульських служб доступ до відвідання цих осіб», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Євросоюз очікує негайного звільнення українського політв’язня Павла Гриба, якого російський суд засудив до 6 років колонії загального режиму за "схиляння до тероризму".

У п’ятницю, 22 березня, українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд засудив до 6 років позбавлення волі.

Джерело: Європейська правда