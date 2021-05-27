Держдеп США не радить американцям подорожувати до Білорусі

Ще до інциденту з літаком Ryanair Білорусь вже була у четвертій групі через силові утиски учасників протестів

За класифікацією держдепу, Білорусь була віднесена до четвертої групи ризику

Державний департамент США оновив поради щодо подорожей до Білорусі та рекомендував американцям уникати в'їзду до країни. Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту.

«Влада Білорусії вживала заходів проти людей, пов'язаних з незалежними й іноземними ЗМІ. 23 травня 2021 року білоруська влада змусила здійснити посадку пасажирський літак, який перебував транзитом в їхньому повітряному просторі. Це було зроблено, щоб затримати одного з пасажирів – опозиційного журналіста», – йдеться у повідомленні.

За класифікацією держдепу, Білорусь була віднесена до четвертої групи ризику, що передбачає рекомендацію уникати подорожей до даної країни. Втім, і до інциденту з літаком Ryanair Білорусь вже була у четвертій групі через силові утиски учасників протестів проти незаконних виборів.

«Білоруська влада затримала десятки тисяч осіб, у тому числі американських громадян, за підозрою у зв'язках з опозиційними партіями і передбачувану участь у політичних демонстраціях. Не подорожуйте у Білорусь, зважаючи на довільне застосування законів, ризик затримання і ситуацію з Covid-19», – наголосили у Держдепі.

Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним в аеропорту Афін.

Після цього міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.

Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент у Білорусі. Воно відбудеться сьогодні, 27 травня.