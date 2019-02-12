Держдума підтримала законопроект про ізоляцію рунету



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Фото: news.ykt.ru

Проти законопроекту виступили представники всіх фракцій, окрім «Єдиної Росії»

Депутати Держдуми РФ схвалили в першому читанні законопроект про ізоляцію російського сегменту інтернету. Про це повідомляє «Медуза».

Глава профільного комітету з інформполітики Леонід Левін у своєму виступі зазначив, що деякі положення законопроекту потребують коригування, але це можливо зробити до другого читання.

Проти законопроекту виступили представники всіх фракцій, окрім «Єдиної Росії».

На думку авторів документа, він дозволить створити інфраструктуру, яка забезпечить безперебійну роботу російських інтернет-ресурсів, якщо їх відключать від зарубіжних серверів.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Росія знаходиться у міжнародній ізоляції через свої агресивні дії проти України і наші міжнародні партнери твердо підтримують нашу боротьбу за суверенітет та територіальну цілісність держави.