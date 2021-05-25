Держгеонадра позапланово перевірить 144 компанії

Держгеонадра оприлюднили перелік підприємств, де пройдуть перевірки

Державна служба геології та надр України починає позапланові перевірки на підприємствах, які займаються видобутком корисних копалин. Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Зазначається, що позапланові перевірки відбудуться на виконання доручення прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від 14 травня 2021 року. Держгеонадра оприлюднили перелік підприємств, де пройдуть перевірки; у ньому – 144 компанії.

«Ми проведемо позапланові заходи державного геологічного контролю на об’єктах, спеціальні дозволи на які отримані поза аукціоном, та де не здійснюється видобуток. Адже держава має забезпечувати дієвий контроль, посилювати боротьбу з незаконним видобутком, захищаючи національні інтереси», – прокоментував голова Служби Роман Опімах.

Перевірці підлягають кілька категорій надрокористувачів. Йдеться, зокрема про компанії, які:

поза аукціоном отримали спеціальні дозволи на користування надрами за результатами апробації запасів корисних копалин без спецдозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки;

не розпочали видобування корисних копалин, передусім нафти і газу, протягом двох років після отримання ліцензії на видобування;

не розпочали видобування протягом двох років після затвердження балансових запасів вуглеводнів у разі наявності відповідного спецдозволу;

не розпочали видобування корисних копалин протягом 10 років після отримання спецдозволу, що передбачає подальше видобування.

При цьому позапланові перевірки не буде проведено в тих надрокористувачів, яких Держгеонадра в другому-четвертому кварталах 2021 року має перевіряти за планом. Також під позапланові перевірки не підпадають компанії із зупиненою дією ліцензій та компанії із зони проведення Операції Об’єднаних сил.

Додамо, що у березні Зеленський анонсував аудит приватизації стратегічних підприємств. Він тоді нагадав, що було доручено повернути у державну власність нафтопровід «Прикарпатзахідтранс».

У травні стало відомо, що Фонд держмайна судитиметься за повернення в держвласність «труби Медведчука».