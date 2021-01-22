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    Україна наклала санкції на 18 російських книжок

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    <p>У заборонених книгах виявили антиукраїнський зміст</p> - Україна наклала санкції на 18 російських книжок

    У заборонених книгах виявили антиукраїнський зміст

    Фото з відкритих джерел

    18 книжок потрапили під санкції за систематичний випуск та поширення літератури антиукраїнського змісту

    Державний комітет телебачення і радіомовлення заборонив ввозити на територію України з Росії 18 книг. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Як зазначається, на обкладинках цих книг видавець розмістив рекламу російських видавництв «Ексмо» та АСТ, портал Yandex.ru, до яких в Україні рішенням РНБО застосовано спеціальні економічні санкції за систематичний випуск та поширення літератури антиукраїнського змісту.

    Крім того, ці книги містять рекламу соціальної мережі ВКонтакте, яка широко задіяна в інформаційній війні проти України.

    «Саме через цю соціальну мережу здійснюється рекрутинг найманців для участі у бойових діях проти нашої країни на тимчасово окупованих територіях Донбасу. До власників мережі ВКонтакте рішенням РНБО 2019 року теж було застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)», – йдеться у повідомленні.

    У зв’язку з порушенням статей 28, 281 Закону України «Про видавничу справу» та відповідно до пунктів 3 та 4 критеріїв оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, експертна рада ухвалила рішення віднести ці 18 видань до такої видавничої продукції, що не дозволена до розповсюдження на території України.

    Рішення експертної ради затверджено наказом Держкомтелерадіо.

    Нагадаємо, що стала відома найпопулярніша книга України у 2020 році.

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    Теги: Росія телебачення книги РНБО санкції Україна Вконтакте
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