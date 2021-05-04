ЄС відкладе до літа питання нових санкцій проти режиму Лукашенка – ЗМІ

Четвертий пакет санкцій ЄС щодо Білорусі не буде готовий до зустрічі міністрів закордонних справ 10 травня

Європейський союз не встигає підготувати четвертий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка до найближчої зустрічі Ради ЄС та, ймовірно, відкладе це питання до червня. Про це з посиланням на свої джерела повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк, пише «Європейська правда».

«Четвертий пакет санкцій ЄС щодо Білорусі не буде готовий до зустрічі міністрів закордонних справ 10 травня – можливо, до червневої зустрічі, коли Білорусь буде повноцінним питанням у порядку денному», – повідомив Джозвяк.

Журналіст додав, що досі невідомо, чи пакет санкцій запропонує група країн-членів ЄС, чи Європейська служба зовнішніх справ.

Нагадаємо, наприкінці лютого глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що буде підготовлений четвертий пакет санкцій щодо Білорусі. За даними Джозвяка, робота над ним триває з початку березня.

До санкційного списку ЄС уже включено 84 фізичних осіб і 7 юридичних осіб, відповідальних за репресії і фальсифікації на виборах у Білорусі.

нещодавно зʼявився фільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам Лукашенка. Зокрема, повідомлялося про те, що глава Білорусі окрім резиденцій у себе на батьківщині володіє віллою у Підмосковʼї.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах.

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