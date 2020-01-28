Держсекретар США Помпео на днях відвідає Україну



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Державний секретар США Майк Помпео прибуде до Києва 30 січня

Майк Помпео 30 січня відвідає Київ, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком і міністром оборони Андрієм Загороднюком

Державний секретар США Майк Помпео відвідає Україну 30 січня для зустрічей із владою. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Держдепартаменту США.

Помпео відвідає Київ, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком і міністром оборони Андрієм Загороднюком, щоб підкреслити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім цього, секретар візьме участь в церемонії покладання вінків до Стіни пам’яті в Михайлівському соборі, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі, і зустрінеться з представниками релігійного і громадянського суспільства.

У повідомленні наголошується, що держсекретар також планує відвідати Лондон (Велика Британія), Мінськ (Білорусь), Нур-Султан (Казахстан) і Ташкент (Узбекистан) з 29 січня по 4 лютого.

Як повідомлялось, 7 січня 2020 року Зеленський обговорив з Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.