Держсекретар США Помпео на днях відвідає Україну
Майк Помпео 30 січня відвідає Київ, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком і міністром оборони Андрієм Загороднюком
Державний секретар США Майк Помпео відвідає Україну 30 січня для зустрічей із владою. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Держдепартаменту США.
Помпео відвідає Київ, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком і міністром оборони Андрієм Загороднюком, щоб підкреслити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України.
Крім цього, секретар візьме участь в церемонії покладання вінків до Стіни пам’яті в Михайлівському соборі, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі, і зустрінеться з представниками релігійного і громадянського суспільства.
У повідомленні наголошується, що держсекретар також планує відвідати Лондон (Велика Британія), Мінськ (Білорусь), Нур-Султан (Казахстан) і Ташкент (Узбекистан) з 29 січня по 4 лютого.
Як повідомлялось, 7 січня 2020 року Зеленський обговорив з Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.