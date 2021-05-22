Держсекретар США зібрався перевірити дотримання перемир’я в Секторі Гази

Повний маршрут пересування Блінкена та місця його запланованих зустрічей не розголошуються

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен відвідає Близький Схід 26-27 травня для того, щоб сприяти врегулюванню палестино-ізраїльського конфлікту та зміцненню перемир’я в Секторі Гази.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, ознайомлене з планами держсекретаря США.

«Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Ізраїль та Палестинську автономію на окупованому Західному березі (ріки Йордан) у середу та четвер у межах зусиль Вашингтона щодо нарощування перемир’я в Секторі Гази», – йдеться в повідомленні.

Повний маршрут пересування Блінкена та місця його запланованих зустрічей не розголошуються. Поїздка глави Держдепу на Близьких Схід включатиме візит до Єгипту, який виступив посередником у досягненні перемир’я в секторі Гази між Ізраїлем та палестинськими бойовиками «Хамас» Також Блінкен відвідає Йорданію, розповіло джерело агентства.

До слова, Ізраїль підрахував вартість протистояння з палестинцями.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що кабінет безпеки одностайно схвалив перемир'я в Секторі Газа. Міністри погодилися прийняти єгипетську посередницьку ініціативу щодо перемир'я без будь-яких умов.

При цьому міністр оборони країни Бені Ганц заявив, що в разі необхідності удари по палестинським угрупованням в Секторі Газа будуть посилені.