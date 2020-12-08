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    Хомчак: українські бійці скоро отримають «антидронові рушниці»

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    <span>За допомогою спеціальної рушниці ворожий дрон можна посадити за три хвилини</span> - Хомчак: українські бійці скоро отримають «антидронові рушниці»
    За допомогою спеціальної рушниці ворожий дрон можна посадити за три хвилини
    Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

    ЗСУ потрібна стрілецька зброя, артсистеми, протиракетні комплекси і кораблі для ВМС, нові БТРи і модернізовані танки

    Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, чим найближчим часом планують оснастити армію. За його словами, українські бійці скоро отримають радіоелектронні рушниці для боротьби з безпілотниками.

    Про це Хомчак сказав в інтерв'ю АрміяInform.

    Він зазначив, що ЗСУ зараз потрібна стрілецька зброя, артсистеми, протиракетні комплекси і кораблі для ВМС, нові БТРи і модернізовані танки.

    «Збройні сили зробили заявку на закупівлю значно більшого переліку озброєння і військової техніки, ніж я назвав. На жаль, не все з цього переліку військо отримало... Є питання до посадових осіб, які відповідають за закупівлю ОВТ і не лише. То виробник не готовий надати продукцію, що відповідає нашим технічним вимогам, то не вписується в терміни поставки, то ще щось», - пояснив головнокомандувач.

    Хомчак розповів, що скоро почнуться випробування БТР-4 для ВМС, а «у наших воїнів на передовій будуть радіоелектронні рушниці іноземного виробництва для ефективної боротьби з ворожими БПЛА».

    За його словами, в 2021-му ВМС отримають береговий ракетний комплекс Нептун, три американських патрульних катери типу Island, середній розвідувальний корабель, малий броньований артилерійський катер Гюрза-М і кілька десантно-штурмових катерів.

    Також нагадаємо, що напередодні військові показали новий мобільний мінометний комплекс «Смерека».

    Теги: ЗСУ зброя військові ВМС озброєння Руслан Хомчак
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