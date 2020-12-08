Хомчак: українські бійці скоро отримають «антидронові рушниці»

За допомогою спеціальної рушниці ворожий дрон можна посадити за три хвилини

За допомогою спеціальної рушниці ворожий дрон можна посадити за три хвилини

ЗСУ потрібна стрілецька зброя, артсистеми, протиракетні комплекси і кораблі для ВМС, нові БТРи і модернізовані танки

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, чим найближчим часом планують оснастити армію. За його словами, українські бійці скоро отримають радіоелектронні рушниці для боротьби з безпілотниками.

Про це Хомчак сказав в інтерв'ю АрміяInform.

Він зазначив, що ЗСУ зараз потрібна стрілецька зброя, артсистеми, протиракетні комплекси і кораблі для ВМС, нові БТРи і модернізовані танки.

«Збройні сили зробили заявку на закупівлю значно більшого переліку озброєння і військової техніки, ніж я назвав. На жаль, не все з цього переліку військо отримало... Є питання до посадових осіб, які відповідають за закупівлю ОВТ і не лише. То виробник не готовий надати продукцію, що відповідає нашим технічним вимогам, то не вписується в терміни поставки, то ще щось», - пояснив головнокомандувач.

Хомчак розповів, що скоро почнуться випробування БТР-4 для ВМС, а «у наших воїнів на передовій будуть радіоелектронні рушниці іноземного виробництва для ефективної боротьби з ворожими БПЛА».

За його словами, в 2021-му ВМС отримають береговий ракетний комплекс Нептун, три американських патрульних катери типу Island, середній розвідувальний корабель, малий броньований артилерійський катер Гюрза-М і кілька десантно-штурмових катерів.

Також нагадаємо, що напередодні військові показали новий мобільний мінометний комплекс «Смерека».