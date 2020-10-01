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    Дешева кока-кола з України наробила галасу в Ізраїлі

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    <p>Українська кола користується попитом серед споживачів в Ізраїлі</p> - Дешева кока-кола з України наробила галасу в Ізраїлі

    Українська кола користується попитом серед споживачів в Ізраїлі

    Роздрібні мережі переходять на товар з України

    Імпорт кока-коли в Ізраїль збільшився останнім часом на 40% завдяки додатковому приватному ввезенню. «Ринок переповнений кока-колою, яка привезена з України», - говорять в торгових мережах. Про це 1 жовтня пише сайт Ynet.

    Відзначається, що в Ізраїлі продають в основному кока-колу місцевого виробництва, зроблену в ізраїльській філії компанії Coca-cola.

    «Як правило, досі в Ізраїль імпортували по 50 контейнерів напою, а тепер ця кількість істотно збільшилася», - розповів імпортер.

    Його колега додав, що попит став величезним, проте ціни він дає нижчі за ті, що встановлені у великих торгових мережах. Так, шість півторалітрових пляшок він продає за 24 шекеля, а 12 маленьких банок - по 17,5 шекеля замість 20 шекелів. Зазначимо, що на сьогоднішній день 1 ізраїльський шекель дорівнює 8,26 грн.

    Мережі «Вікторі» і «Ошер Ад» зважують можливість переходу на альтернативний приватний і дешевший імпорт. Мережі «Йохананоф» і «Рамі Леві» вже на нього перейшли.
    Імпортери розповідають, що величезні партії півторалітрових пляшок надходять зараз в Ізраїль. Їх продають по 29.90 шекеля за шість штук замість 40 шекелів за шість пляшок місцевого виробництва. В «Рамі Леві» шість пляшок вже можна купити навіть за 19.90 шекеля, тобто вдвічі дешевше.

    Деякі імпортери пропонують упаковки асорті з кока-колою, спрайтом і фантою.
    Як розповів один імпортер, будь-хто, хто має в кишені 20.000 євро (100.000 шекелів), може імпортувати кока-колу з України за низькими цінами. Її смак дуже схожий на ізраїльський, а різниця в ціні «астрономічна». Так, 24 баночки з України коштують 35-40 шекелів, тоді як аналогічна кількість ізраїльського виробництва коштує вже 70 шекелів.

    Крім того, дуже багато води з України також постачається в Ізраїль, зокрема із заводу, який розташований у Жашкові. Зокрема нещодавно там відкрився великий завод New Brew, який виготовляє різні напої, що також йдуть на експорт.

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