Директорка МВФ прокоментувала розмову з Зеленським: Треба узгодити дії

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва назвала конструктивною свою вчорашню розмову з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому вона наголосила, що до перегляду програми співпраці фонду з Україною необхідне «повне узгодження дій».

«Конструктивна телефонна розмова з президентом Зеленським щодо реалізації програми МВФ, незалежності центрального банку і боротьби з корупцією. Повне узгодження дій необхідне до перегляду програми», – написала Георгієва пізно ввечері 17 листопада у твіттері.

Constructive call with President @ZelenskyyUa on IMF program implementation, central bank independence and anti-corruption efforts. Full agreement on actions needed prior to program review.