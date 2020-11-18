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    Директорка МВФ прокоментувала розмову з Зеленським: Треба узгодити дії

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    Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва - Директорка МВФ прокоментувала розмову з Зеленським: Треба узгодити дії
    Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва

    Крісталіна Георгієва назвала конструктивною вчорашню розмову з Володимиром Зеленським

    Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва назвала конструктивною свою вчорашню розмову з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому вона наголосила, що до перегляду програми співпраці фонду з Україною необхідне «повне узгодження дій».

    «Конструктивна телефонна розмова з президентом Зеленським щодо реалізації програми МВФ, незалежності центрального банку і боротьби з корупцією. Повне узгодження дій необхідне до перегляду програми», – написала Георгієва пізно ввечері 17 листопада у твіттері.

    Раніше про цю розмову повідомили в Офісі президента України.

    «Співрозмовники обговорили епідемічну ситуацію у світі та невизначеність для глобальної економіки у зв’язку з пандемією Covid-19. Президент наголосив, що Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ... Глава держави зауважив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе обов’язків у межах програми stand-by», – йдеться в повідомленні Офісу.

    Нагадаємо, що голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року.

    10 листопада, керівник Нацбанку Шевченко зустрівся з головою місії МВФ.

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    Теги: МВФ економіка Володимир Зеленський Україна фінанси президент Офіс президента
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