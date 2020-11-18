Директорка МВФ прокоментувала розмову з Зеленським: Треба узгодити дії

Крісталіна Георгієва назвала конструктивною вчорашню розмову з Володимиром Зеленським

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва назвала конструктивною свою вчорашню розмову з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому вона наголосила, що до перегляду програми співпраці фонду з Україною необхідне «повне узгодження дій».

«Конструктивна телефонна розмова з президентом Зеленським щодо реалізації програми МВФ, незалежності центрального банку і боротьби з корупцією. Повне узгодження дій необхідне до перегляду програми», – написала Георгієва пізно ввечері 17 листопада у твіттері.

Constructive call with President @ZelenskyyUa on IMF program implementation, central bank independence and anti-corruption efforts. Full agreement on actions needed prior to program review. — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 17, 2020

Раніше про цю розмову повідомили в Офісі президента України.

«Співрозмовники обговорили епідемічну ситуацію у світі та невизначеність для глобальної економіки у зв’язку з пандемією Covid-19. Президент наголосив, що Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ... Глава держави зауважив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе обов’язків у межах програми stand-by», – йдеться в повідомленні Офісу.

Нагадаємо, що голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року.

10 листопада, керівник Нацбанку Шевченко зустрівся з головою місії МВФ.