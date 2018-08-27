Богдан Ступка - яскрава людина та великий український актор

Борислав Береза Народний депутат України

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Якщо повіриш в те, що кожен твій крок на сцені - велике мистецтво, то це вже катастрофа! Тільки сумнів дає прогрес»

Мовою оригіналу

27 августа 1941 года родился яркий человек и великий украинский актер Богдан Сильвестрович Ступка.

Я у Богдана Ступки люблю три высказывания:

1. Пусть говорят, что хотят, а я живу, как живу.

2. Если поверишь в то, что каждый твой шаг на сцене - большое искусство, то это уже катастрофа! Только сомнение дает прогресс.

3. Я человек без слабостей. Курить бросил, поесть никогда особо не любил, пью умеренно. Одним словом, сало не люблю, горилку не употребляю. Скучно даже.

С днем рождения, Мастер!

Джерело: блог Борислава Берези

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