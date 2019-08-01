Дим від пожеж у Сибіру дійшов до Аляски та Канади. Російський прем'єр підозрює підпал лісів



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Лісові пожежі в Росії

Проблему лісових пожеж напередодні обговорили президенти РФ і США

Дим від масштабних пожеж у Сибіру поширився на Аляску та частину західного узбережжя Канади.

Про це у четвер повідомила NASA, опублікувавши супутниковий знімок.

Фахівець із вивчення атмосфери у центрі космічних польотів НАСА Колін Сефтор заявив, що «дим від сибірських пожеж тепер можна побачити від сходу Росії до Аляски, вниз по західному узбережжю Канади (і над східним Тихим океаном), а також над Ванкувером і Сіетлом».

Станом на 1 серпня на території РФ зафіксовано майже 470 пожеж в лісах загальною площею понад 2,9 млн гектарів. Режим «надзвичайної ситуації» діє в Іркутській області, Красноярському краї, в двох районах Бурятії, одному районі Якутії.

Міноборони Росії створило авіаційне угрупування з десяти літаків Іл-76 та десяти вертольотів Мі-8 для надання допомоги в гасінні лісових пожеж.

Як відомо, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв попросив перевірити версію про навмисний підпал лісів в Сибіру. Відповідне розпорядження надійшло в Генпрокуратуру, Слідчий комітет і МВС Росії.

Не виключено, що за допомогою лісових пожеж зловмисники могли спробувати приховати незаконну заготівлю деревини.

Проблему лісових пожеж напередодні також обговорили президенти РФ і США - в ході телефонної розмови Дональд Трамп висловив готовність посприяти в гасінні вогню.

Раніше повідомлялося, що у Росії в Сибіру горять понад 3 мільйони гектарів лісів. Дим доходить до уральських міст і Поволжя, де жителі скаржаться на задушливий смог. При цьому більшість пожеж не гасяться – чиновники пояснюють, що, мовляв, дешевше буде нові ліси насадити, ніж зараз боротися з вогнем.