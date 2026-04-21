Воротар «Карпат» Домчак потрапив у сферу інтересів титулованого французького клубу

Назар Домчак став одним з головних відкриттів нинішнього сезону

Молодий голкіпер львівських «Карпат» та юнацької збірної України Назар Домчак привернув до себе увагу французького клубу «Лілль». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Володимира Звєрова.

Що відомо про інтерес «Лілля» до Домчака?

За словами представника ЗМІ, багато команд цікавляться 18-річним воротарем «зелено-білих», який проводить успішний сезон-2025/26.

«Я вважаю, що Домчак у цьому сезоні – другий воротар у чемпіонаті України. У «Карпат» є цілком конкретна пропозиція щодо купівлі Назара від французького «Лілля». Думаю, що у них ще буде багато пропозицій щодо молодого голкіпера, і я впевнений, що львівський клуб зможе продати його за солідні гроші», – сказав Звєров.

Раніше була інформація, що клуб італійської Серії А «Лечче» пропонує за Домчака 4 мільйони євро.

Назар Домчак: що потрібно знати про юного голкіпера «Карпат»

Домчак виступає за першу команду «левів» від літа 2025-го та став одним з головних відкриттів нинішнього сезону УПЛ. Юний голкіпер «Карпат» провів у чемпіонаті 21 матч, пропустив 22 голи та оформив 11 кліншитів.

Transfermarkt оцінює його в 700 тисяч євро. Чинний контракт 18-річного воротаря з львівським клубом розрахований до кінця 2029 року,

Додамо, що «Лілль» – остання команда, яка переривала чемпіонську гегемонію ПСЖ у Франції. «Доги» виграли Лігу 1 в сезоні 2020/21, після чого титулом незмінно володіють парижани.

Нагадаємо, що Домчак став героєм нещодавнього переможного матчу «Карпат» проти «Динамо» (1:0), а наприкінці гри футболісти команд влаштували масову сутичку.