«Динамо» поступилося в Лізі Європи без шансів на порятунок

На НСК «Олімпійський» лідер чемпіонату України поступився «Вільярреалу»

Дива не сталося. Київське «Динамо» в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи поступилося на своєму полі «Вільярреалу» і практично втратило шанси подолати цей бар’єр плей-офф. Два голи, звичайно, відіграти можна, навіть граючи в гостях. Але на полі столичні футболісти більше запам’яталися зачісками в стилі полубокс, ніж діями, які могли привести для взяття воріт сьомої команди Іспанії. Господарі, на жаль, створювали лише напівмоменти.

Дзвіночки біля воріт Георгія Бущана почали сигналити про небезпеку вже с початку матчу. Мануель Тригерос міг відкривати рахунок вже в одній з перших атак. Кияни відповіли тотальним пресингом і небезпечними моментами Віктора Циганкова та Жерсона Родрігеса. Ця пара атакуючих півзахисників, зазначимо, вправно грала на атаку, а ось підтримки з тилу так і не дочекалися. А «Вільярреал» працював як часовий механізм. Особливо це було помітно при розіграші стандартних положень. Усі знали куди хто біжить, тому навіть після кожного кутового Бущану доводилося або відбиватися, або пітніти від хвилювання. Так кияни і пропустили перший гол. Гості розіграли стандарт, пішла передача на кут воротарського майданчика, звідки Херард Морено покотив м’яч паралельно воротам. За цим безладдям в штрафній спостерігали воротар і два центральних захисники. А на дальній штанзі в цей момент караулив Пау Торрес.

Примітно, що кияни одразу могли відігратися. Напівмомент створив Томаш Кендзьора, котрий пасом знайшов у штрафній Циганкова, але наш капітан по м’ячу не влучив. Пізніше був також непоганий шанс у Жерсона Родрігеса. Проте, повторимося, щоб такі моменти не марнувати, треба мати або щасливу вдачу, або дуже високу майстерність.

Другий гол «Вільярреал» знову забив після передачі з флангу. Всюдисущий Морено пробив у Бущана, а поки Ілля Забарний замахувався, щоб вибити м’яч, той уже від ноги Рауля Альбіоля влітав у верхній кут воріт.

Певний час гравці «Динамо» перебували в прострації. І гості ледве не забили ще двічі.

Гра-відповідь відбудеться за тиждень. Теоретичні шанси в «Динамо» пройти в чвертьфінал ще є. Як це зробити практично – кияни на НСК «Олімпійський» не натякнули.