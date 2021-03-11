Ліга чемпіонів залишилася без Роналду і Мессі вперше за 16 років

Головні футбольні зірки сучасності провалилися зі своїми командами на стадії 1/8 фіналу

Вперше за довгий час в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів не буде жодної з головних зірок світового футболу. Як повідомляє Goal, вперше за 16 років ні Ліонель Мессі, ні Кріштіану Роналду не вийшли зі своїми командами в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Останній раз таке траплялося в сезоні-2004/2005, коли Мессі з «Барселоною» вибув з розіграшу турніру, поступившись за сумою двох матчів лондонському «Челсі», а Кріштіану Роналду з «Манчестер Юнайтед» вилетів від «Мілана».

В матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Парі Сен-Жермен» зіграв внічию з «Барселоною» - 1: 1, а перший матч, що проходив в Іспанії, завершився перемогою парижан з рахунком 4:1 (5:2 за сумою двох матчів). При цьому «Барса» показала блискучий футбол, і лише натхненна гра голкіпера парижан Кейлора Наваса, котрий відбив пенальті від Мессі, врятувала ПСЖ від поразки. «Ювентус» напередодні вилетів від «Порту», незважаючи на перемогу з рахунком 3:2 в матчі-відповіді в Італії, - португальці пройшли в наступну стадію завдяки двом гостьовим голам (4:4 за сумою двох матчів). Вирішальній гол у ворота «Юве» влетів не без «допомоги» Роналду.