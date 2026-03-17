Молодіжна збірна України оприлюднила склад на відбір до Євро-2027

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Молодіжна збірна України оприлюднила склад на відбір до Євро-2027
Молодіжна збірна України гратиме в сусідніх країнах
фото: УАФ

Запрошення до лав «синьо-жовтих» на березневі поєдинки отримали 24 футболісти

Тренерський штаб збірної України U-21 на чолі з Унаї Мельгосою визначився з переліком виконавців на весняне вікно матчів у кваліфікації до молодіжного чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Перші виклики до лав «синьо-жовтих» отримало тріо гравців. Дебютувати в складі молодіжки матимуть оборонець Володимир Вілівальд, а також півзахисники Богдан Редушко та Богдан Будко.

Склад збірної України U-21 на матчі кваліфікації до Євро-2027

Запрошення до команди Мельгоси отримали 13 представників української Прем'єр-ліги та 11 легіонерів. Відразу три клуби делегували до молодіжної збірної України по два виконавці – «Колос» із Ковалівки, «Кудрівка» та київське «Динамо».

Перелік викликаних до збірної України U-21 футболістів:

Воротарі: Владислав Крапивцов («Жирона»), Ілля Попович («Кішварда»), Іван Пахолюк («Колос»),

Захисники: Олексій Гусєв («Кудрівка»), Сергій Корнійчук («Верес»), Ілля Крупський («Металіст 1925»), Владислав Захарченко («Динамо»), Володимир Вілівальд («Кривбас»), Владислав Кисіль («Понферрадіна»),

Півзахисники: Богдан Редушко («Динамо»), Антон Царенко («Лехія»), Геннадій Синчук («Монреаль»), Данило Кревсун («Боруссія» Д), Максим Мельниченко («Полісся»), Данііл Ващенко («Олександрія»), Артем Гусол («Колос»), Олег Федор («Полісся»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн Сіті»), Євгеній Пастух (ЛНЗ), Антон Глущенко («Кудрівка»), Тимур Тутєров («Ексетер Сіті»), Богдан Будко (АЗ),

Нападники: Артем Степанов («Утрехт»), Олександр Пищур («Дьйор»).

Календар збірної України U-21 у кваліфікації до Євро-2027

У березні підопічні Мельгоси зіграють два поєдинки. У словацькому Кошице 27 березня «синьо-жовті» приймуть збірну Литви U-21. Натомість 31 березня молодіжка зустрінеться з однолітками з Угорщини.

Після п'яти турів відбору збірна України U-21 іде третьою у кваліфікаційній групі. «Синьо-жовті» набрали чотири очки за чотири поєдинки. Турецька молодіжка набрала 11 пунктів за п'ять матчів, а Хорватія U-21 – десять за чотири.

Нагадаємо, збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

