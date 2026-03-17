Арбітри матчу «Полісся» – «Динамо» пройшли поліграф: журналіст розкрив результат

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Арбітри матчу «Полісся» – «Динамо» пройшли поліграф: журналіст розкрив результат
Денис Шурман працював із системою VAR у Житомирі
фото: НК «Верес»

Рефері повинні були підтвердити власну доброчесність після скандального арбітражу

Судді Микола Балакін і Денис Шурман пройшли дослідження на «детекторі брехні» після скандального поєдинку між житомирським «Поліссям» і київським «Динамо». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Вацко Live».

Коментатор Віктор Вацко поділився інформацією про перевірку арбітрів на поліграфі. За його словами, попередня змова суддів із зацікавленими особами не підтвердилася. Також вони не отримали фінансової вигоди від рішень.

«Виявляється, що Балакін і Шурман помилялись просто тому, що вони помилялись. Тому що людям властиво помилятись. Мій WhatsApp говорить, що поліграф Шурмана показав, що ніхто його не підкуповував. Жодної матеріальної винагороди він через ці помилки не отримував», – розповів журналіст.

Згаданий матч обернувся скандалом. Головний арбітр Балакін і судді VAR Шурман і Слончак ухвалили кілька контроверсійних рішень. Наприклад, оборонець столичного гранда Біловар не отримав червону картку за грубий фол проти житомирянина Емерллаху.

«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Поліссям» (2:1) із дублем Пономаренка. Проте, тренерський штаб і керівництво житомирян залишилося незадоволеним роботою суддівської бригади. Зокрема, головний тренер «поліських вовків» Руслан Ротань переконаний, що його підопічні здобули би перемогу за відсутності помилок рефері.

Як наслідок, президент УАФ Андрій Шевченко розкритикував арбітраж у Прем'єр-лізі. Очільник вітчизняного футболу розгніваний рівнем суддівства в елітному дивізіоні. Асоціація розпочала службові розслідування щодо деяких арбітрів і представників профільного комітету.

До слова. «Полісся» розділило нагороди туру Прем'єр-ліги з львівськими «Карпатами». Керманич «поліських вовків» став найкращим тренером 20-го туру. Його підопічні здобули перемогу над криворізьким «Кривбасом» (2:0).

Нагадаємо, «Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва. На гол Устименка «біло-сині» відповіли м'ячами Ярмоленка та Пономаренка. Команда Ігоря Костюка залишається в перегонах за медалями.

Арбітри матчу «Полісся» – «Динамо» пройшли поліграф: журналіст розкрив результат
Арбітри матчу «Полісся» – «Динамо» пройшли поліграф: журналіст розкрив результат
