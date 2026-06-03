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Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві Національної гвардії України

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві Національної гвардії України
Володимир Зеленський підписав укази про кадрові ротації
фото: Офіс президента України
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Президент звільнив Олексія Осипенка з посади заступника командувача Національної гвардії України

Президент України Володимир Зеленський підписав офіційні укази про звільнення та призначення у вищому командуванні Національної гвардії України, інформує «Главком».

Згідно з офіційними документами:

  • Звільнення: Указом Президента з посади заступника командувача Національної гвардії України звільнено Осипенка Олексія Леонідовича.
  • Призначення: Наступним Указом на посаду заступника командувача Національної гвардії України призначено Мироненка Олега Миколайовича.

Причини кадрових ротацій в офіційних документах Офісу Президента наразі не зазначаються.

Нагадаємо, Національна гвардія України є військовим формуванням із правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України та з перших днів повномасштабного вторгнення бере активну участь у бойових діях на передовій.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Вони обговорили завдання поточний рік та кадрові зміни в МЗС. За словами президента, Сибіга найближчий часом представить відповідні кандидатури, аби провести кадрові зміни в дипломатичному корпусі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Глава держави заявив про важливість посилення українського голосу у світі та повідомив про домовленість визначити напрями подальшої взаємодії.

Раніше президент України заявив, що не планує змінювати очільника Міністерства закордонних справ. Повідомлення про відставку міністра Андрія Сибіги глава держав назвав «виключно чутками».

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Теги: Нацгвардія президент указ Офіс президента

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