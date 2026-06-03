Понад тисячу російських брендів досі перебувають під юридичним захистом в Україні – Опендатабот

Кожен другий бренд із російським корінням залишається під юридичним захистом в Україні

16 торгових марок Росії продовжили термін дії в Україні від початку повномасштабної

Попри повномасштабну війну та заклики до повної економічної ізоляції держави-агресора, сотні російських торгових марок зберігають свої юридичні права на українському ринку. Понад 1,3 тис. торгових марок російського походження досі залишаються під юридичним захистом в Україні, а 16 із них змогли офіційно продовжити термін дії своїх свідоцтв в Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій вже після початку повномасштабного вторгнення, інформує «Главком».

Найбільша кількість таких брендів зосереджена у сфері реклами та бізнес-послуг.

З початком великої війни в Україні запровадили суворий мораторій на будь-які реєстраційні дії для резидентів Російської Федерації та Білорусі. Ця заборона унеможливлює продаж брендів, передачу прав власності на ТМ чи проведення інших аналогічних комерційних операцій.

Проте чинне законодавство містить суттєву прогалину: воно не забороняє автоматичне або планове продовження строку дії вже наявних свідоцтв. Саме цією юридичною лазівкою скористалися власники російського бізнесу.

За даними моніторингу, Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій від 24 лютого 2022 року офіційно подовжив державний захист для 16 російських торгових марок. Серед них:

Протиепілептичний медичний препарат «Альгерика»;

Алкогольний бренд «Смирновъ»;

Графічне зображення відомої марки молочної продукції «Простоквашино» (продовжено як окрему ТМ).

Зазначимо, що у 196 торговельних марок вже сплив термін дії свідоцтва, однак у реєстрах вони досі відображаються як чинні – до моменту офіційної публікації відповідних змін. Тож фактична кількість активних торгових марок може бути дещо меншою, але юридично ситуація виглядає саме так.

«Главком» писав, що бренд українського напою «Живчик» змінив свою айдентику, однак її розкритикували у соцмережах через відмову від традиційного дизайну, а також використання російського шрифту. Водночас у соцмережах нове візуальне оформлення критикували не тільки через відхід від звичного дизайну, який, як згадували коментатори, для багатьох асоціюється з дитинством, а й через одну зі шрифтових гарнітур на етикетці, схожу на гарнітуру під назвою Road Radio.

Нагадаємо, компанія Roshen запустила у продаж власну лінійку морозива, яка миттєво спровокувала масштабний хайп у соцмережах та дефіцит у фірмових магазинах столиці.