Легіонер «Динамо» підписав попередній контракт на батьківщині

У столиці України вінгер повністю так і не розкрився

Крайній нападник Вітіньйо влітку остаточно попрощається з київським «Динамо» та приєднається до «Інтернасьйонала» з Порту-Алегрі на постійній основі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Вінгер уклав договір із бразильським грандом до 30 червня 2030 року. Датою початку контракт стане 1 липня цьогоріч, коли він стане вільним від зобовязань перед «Динамо». Водночас Вітіньйо мав змогу підписати договір із новим клубом із початку року.

Бразилець приєднався до столичного гранда влітку 2021 року за 6 млн євро. До повномасштабного вторгнення РФ він встиг зіграти 13 поєдинків у всіх турнірах, у яких відзначився трьома голами. Далі за анексом ФІФА вінгер поїхав із Києва.

Кілька сезонів Вітіньйо виступав на батьківщині на правах оренди. Спершу він захищав кольори рідного «Атлетіко Паранаенсе». Згодом грав за «Брагантіно», а торік приєднався до «Інтернасьйонала».

