Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легіонер «Динамо» підписав попередній контракт на батьківщині

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Легіонер «Динамо» підписав попередній контракт на батьківщині
Кар'єрі Вітіньйо в «Динамо» завадило повномасштабне вторгнення РФ
фото: ФК «Динамо»

У столиці України вінгер повністю так і не розкрився

Крайній нападник Вітіньйо влітку остаточно попрощається з київським «Динамо» та приєднається до «Інтернасьйонала» з Порту-Алегрі на постійній основі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Вінгер уклав договір із бразильським грандом до 30 червня 2030 року. Датою початку контракт стане 1 липня цьогоріч, коли він стане вільним від зобовязань перед «Динамо». Водночас Вітіньйо мав змогу підписати договір із новим клубом із початку року.

Бразилець приєднався до столичного гранда влітку 2021 року за 6 млн євро. До повномасштабного вторгнення РФ він встиг зіграти 13 поєдинків у всіх турнірах, у яких відзначився трьома голами. Далі за анексом ФІФА вінгер поїхав із Києва.

Кілька сезонів Вітіньйо виступав на батьківщині на правах оренди. Спершу він захищав кольори рідного «Атлетіко Паранаенсе». Згодом грав за «Брагантіно», а торік приєднався до «Інтернасьйонала».

До слова, в суботу кам'янець-подільський «Епіцентр» несподівано розгромив «Колос» із Ковалівки. Дубль в складі подолян оформив нападник Супряга. Також він записав до свого активу асист.

Нагадаємо, раніше донецький «Шахтар» оформив мінімальну перемогу над «Олександрією». Черговий гол у складі «гірників» оформив нападник Траоре. Підопічні Арди Турана збережуть лідерство за підсумками туру Прем'єр-ліги.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» УПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Насінники» оформили розгром у Рівному
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Жовто-чорні» не змогли нав'язати конкуренцію гостям
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
Андрій Шевченко незадоволений роботою українських рефері
Шевченко розніс арбітраж у турі Прем'єр-ліги та ініціював розслідування
Вчора, 12:59
Героєм зустріч став форвард киян Матвій Пономаренко
«Полісся» – «Динамо»: результат центральної гри 19 туру УПЛ
8 березня, 20:37
Бразильські команди переплутали футбол із бойовими мистецтвами
Бразильські гранди отримали 23 червоні картки за бійку в хокейному стилі
Вчора, 15:29
Джессі Лінгард виступатиме на новому континенті
Колишній півзахисник збірної Англії працевлаштувався в Бразилії
6 березня, 17:59

Новини

Ексхавбек «Челсі» відмовився від виступів за Англію заради іншої збірної
Ексхавбек «Челсі» відмовився від виступів за Англію заради іншої збірної
Хокейний арбітр з РФ, який засвітився на скандальному відео, отримав довічну дискваліфікацію
Хокейний арбітр з РФ, який засвітився на скандальному відео, отримав довічну дискваліфікацію
Легіонер «Динамо» підписав попередній контракт на батьківщині
Легіонер «Динамо» підписав попередній контракт на батьківщині
Українські сноубордисти вибороли дві нагороди на етапі Кубка Європи
Українські сноубордисти вибороли дві нагороди на етапі Кубка Європи
Збірна Бразилії втратила оборонця на Чемпіонат світу 2026
Збірна Бразилії втратила оборонця на Чемпіонат світу 2026
Рада відмовилася направити запит Зеленському щодо позбавлення Бубки та Клочкової нагород
Рада відмовилася направити запит Зеленському щодо позбавлення Бубки та Клочкової нагород

Новини

Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Сьогодні, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua