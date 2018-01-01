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    Дипломати перевіряють, чи були українці на борту літака, що розбився під Москвою

    Консул перевіряє інформацію
    Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію щодо можливої наявності українців на борту літака Ан-148, який зазнав катастрофи у Росії. Про це повідомив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич. «Консул перевіряє інформацію», - заявив він. Дипломат уточнив, що як тільки будуть отримані
    • Сьогодні, 17:04
    • Розсилка

    Консул перевіряє інформацію

    Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію щодо можливої наявності українців на борту літака Ан-148, який зазнав катастрофи у Росії.

    Про це повідомив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

    «Консул перевіряє інформацію», - заявив він.

    Дипломат уточнив, що як тільки будуть отримані дані, МЗС їх оприлюднить.

    Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

    В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив.

    Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

    Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою.

    Джерела російських ЗМІ кажуть, що літак Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, при зльоті зіткнувся з вертольотом «Пошти Росії». Саме підприємство це спростовує, заявляючи, що не має вертольотів.

    Очевидці катастрофи літака Ан-148 під Москвою заявляють, що бачили вибух під крилом.

    Телеграм-канал Mash заявив, що встановлено попередню причину катастрофи літака Ан-148. За його даними, нею стала відмова і подальший вибух одного з двигунів.

    Джерело: Укрінформ

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