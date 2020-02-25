За «Батьківщину» останнє віддам! Хто фінансував партію Тимошенко у 2019 році партійна каса

Тимошенко на участь у президентських виборах витратила офіційно 228,91 млн грн

Політична сила Юлії Тимошенко показала фінансовий звіт за 2019 рік

Парламентські партії України оприлюднили свої фінансові звіти за минулий рік. «Главком» уже аналізував цифри, оприлюднені партією «Голос» Святослава Вакарчука. На черзі – «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

За останні три місяці минулого року на рахунки цієї партії надійшло значно менше коштів, аніж у перші три квартали. Пояснення цьому просте: на перші сім місяців минулого року припали президентська та парламентська передвиборчі кампанії – відповідно найбільші видатки для партії. Однак, якщо у випадку з «Голосом» навіть після виборів окремі фізособи продовжували жертвувати свої кошти на партію, то шанувальники політичної сили Тимошенко наступного ж дня після парламентських виборів просто зникли.

Каса за рік

Відповідно до звіту, усього за рік на рахунки цієї політичної партії надійшло 396 млн грн: 307 млн – від фізичних осіб, 89 млн – від юридичних осіб, а також 24,7 млн грн – із державного бюджету. Крім того, політсила отримала невеликий дохід від відчуження рухомого майна – 197 тис. грн.

На рахунки виборчого фонду партії надійшло 339 млн грн. Понад 93% коштів з нього було витрачено на передвиборчу рекламу: 228,91 млн грн – на участь у президентських виборах лідера партії Юлії Тимошенко, ще 87,2 млн грн – на парламентську кампанію.

Передвиборчий з'їзд партії «Батьківщина», літо 2019 року

Загадкові донори

Список фізосіб-донорів «Батьківщини» від кварталу до кварталу доволі довгий. Однак партія відверто не гребує махінаціями з цими прізвищами. У перших трьох кварталах минулого року для «Батьківщини» була характерна така картина:

однакова сума внесків надавалася в один день різними людьми з різних населених пунктів;

здійснення платежів однією особою у банках різних міст;

перерахування партії грошей від кількох членів однієї родини;

внесення однакових сум пожертв кількома платежами у короткі проміжки часу.

Серед донорів партії вже є своєрідні «зірки». Наприклад, у звіті за перший квартал минулого року, як писав «Главком», щедро профінансували політичну силу Тимошенко кілька мешканців невеличкого села на Кіровоградщині. З Чечеліївки із населенням 810 осіб, що у Петрівському районі, тоді надійшло 27 платежів на загальну суму 14,7 млн грн. «Зібрали» таку суму семеро жителів села. Платежі від різних людей проводилися в один день однаковими, причому чималими, сумами – по 660 тис. грн. І майже усі чечеліївці-жертводавці виявилися колишніми або чинними працівниками Петрівської виправної колонії №49, що розташована неподалік села.

До речі, чечеліївці, очевидно, багатіють. За даними річного звіту партії, ті самі люди, які засвітилися у звіті за перший квартал, продовжують переказувати гроші улюбленій політсилі й далі, однак сума одного платежу зросла: у розпал виборів, у липні, вона становила вже 1,2 млн.

У третьому кварталі минулого року «Батьківщина» зібрала спонсорських внесків на понад 90 млн грн. Як писав «Главком», серед її донорів були студенти, офіціанти та безробітні.

Сама Тимошенко так пояснювала наявність дивних, але дуже щедрих донорів: «Ті середні підприємці, які хочуть допомогти партії і перерахувати гроші, вони не можуть це зробити від себе, тому що миттєво відкриваються кримінальні справи, миттєво знищуються ці підприємці, забирається все, що у них є, і це терор, який сьогодні йде по всій країні. Тому вони знаходять своїх родичів, які не під ударом, і намагаються через них зробити внески».

Однак ситуація різко змінилася в той момент, коли закінчилися вибори. За даними звіту, з 22 липня минулого року, на другий день після голосування за нову Верховну Раду, надходження спонсорських внесків у скарбничку партії припинилися.

Втім, хитрить «Батьківщина» не лише з фізичними особами-спонсорами, а й з юридичними. Один із найщедріших спонсорів партії у 2019 році – ТОВ «Агрофірма «Зернові традиції Лопатіна». Ця компанія пожертвувала «Батьківщині» 3,5 млн грн. ЗМІ з’ясували, що підприємство фіктивне, зареєстроване на методиста дитячого садка смт Велика Димерка (Броварський район Київської області), з формальним місцем реєстрації.

Серед спонсорів партії Тимошенко також зустрічається кілька компаній (ТОВ «Квікпринт»), наближених до одіозного політика Костянтина Бондарєва. Цього скликання він знову став депутатом парламенту від «Батьківщини».

У четвертому кварталі минулого року внески на користь «Батьківщини» робили лише дві юридичні особи: ТОВ «Вайнолс» – 2 млн грн та ТОВ«Артлокс» – 1 млн грн. Це дві будівельні компанії, керівник обох – Дмитро Олегович Тєрєхов. Цікава деталь: внески від цих двох компаній надійшли у грудні. Перед цим останній внесок від юрособи надходив 22 липня.

Куди витрачалися кошти?

Як писав «Главком», Тимошенко на участь у президентських виборах витратила офіційно 228,91 млн грн – ці кошти надійшли на рахунки кандидата від партії. Найбільше грошей Тимошенко витратила на засоби масової інформації – 169,97 млн грн, інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборчої агітації – 30,39 млн грн, виготовлення матеріалів передвиборчої агітації – 26,31 млн грн.

Згідно зі звітом виборчого фонду партії «Батьківщина», вона офіційно витратила на парламентські вибори 87,2 млн грн. З них на рекламу на телебаченні пішло понад 74 млн грн: «1+1» отримала 20,5 млн грн, «Інтер» – 18,1 млн, «Україна» – майже 18 млн, телеканали медіахолдингу StarLightMedia (ICTV, СТБ, «Новий») загалом одержали від партії 17,7 млн грн. Зовнішня реклама – білборди, сітілайти – обійшлася політсилі в 7,2 млн грн, друкована агітація – 2,6 млн грн. Ще півмільйона – реклама у соцмережах. Трохи менше мільйона коштував «Батьківщині» ефірний час на радіостанціях: «Русское радио», «Хіт FМ», «Мелодія FМ», «Ностальжі».

Як писав «Главком», 22 січня минулого року відбувся масштабний з’їзд «Батьківщини» у столичному Палаці спорту. Усього у ці дні, відповідно до звіту, було сплачено близько 4,47 млн грн. Щоправда, з огляду на масштаб заходу, освітлення та оформлення сцени, можна припустити, що насправді обійшовся він партії значно дорожче.

Крім того, на виплату зарплат у «Батьківщини» за рік пішло 5,6 млн грн, на оренду приміщень – 8,6 млн, 1,5 млн – на оренду обладнання та технічних засобів. Ще 857 тис. грн – на послуги зв’язку, 2,8 млн – на податки за збори. Оплата різних послуг коштувала партії 16,3 млн грн. Серед оплачених послуг, про які відзвітувала політсила, є «наторіальні», причому ця одруківка зустрічається у звіті 36 разів.

За «наторіальні» послуги «Батьківщина» сплатила понад 200 тис. грн. Усі ці гроші отримала приватний нотаріус Київського міського партійного осередку Ольга Володимирівна Охрімчук.

Крім того, близько 1,5 млн грн пішло на ремонт старих партійних автівок. Як відомо, «Батьківщина» користується великим автопарком із 26 машин: в основному це старі автівки, більшості з яких уже понад 15 років. З новіших там лише дві Skoda Octavia A7 2017 року випуску. Партія під час виборів також орендувала машини. Вартість послуги сягала 12–16 тис. грн за автівку на квартал. Однак, очевидно, партії цих машин не вистачає, оскільки 956 тис. грн політсила за 2019 рік витратила на оренду транспортних засобів.

Зауважимо: для зустрічей із громадянами у різних містах країни політсила обирала приміщення із різною платою за оренду. Приміром, у Тернополі та Івано-Франківську це були філармонії (оренда обійшлася у 5 тис. грн), у Нікополі така зустріч проводилася на Заводі феросплавів (4 тис. грн). Одним із найдорожчих місць проведення зборів став готель «Приват» у Вінниці (15 тис. грн), а от зустріч із громадянами у Рівному відбувалась у приміщенні міської дитячої лікарні та обійшлася політсилі лише у 150 грн.

Наталія Сокирчук, «Главком»