Директорка столичної «ковідної» лікарні звернулась до політиків: Де ви були раніше?



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Тетяна Мостепан

Головна лікарка столичної лікарні №4 відповіла на претензії екснардепа

Директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан прокоментувала заяву екснародного депутата Аркадія Корнацького, який розкритикував умови лікування і перебування хворих у столичній лікарні №4.

В інтерв’ю «Главкому» лікарка зазначила, що не одна ця лікарня в жахливому стані.

«Особисто з депутатом Аркадієм Корнацьким не знайома та не спілкувалась. Це дуже добре, я «люблю», коли депутати таке пишуть… Від нас вимагають функціонального ліжка для хворого, всілякі інші речі, кращі умови. Але я в таких випадках шановним депутатам кажу: лікарні 50 років. Де ви були раніше? Усі ці палати, стан лікарні відповідний її віку. Наш персонал сьогодні повністю забезпечує надання допомоги, лікування, у нас одне з найкращих оснащень в Україні, виробництва європейських провідних фірм. Тобто все є, окрім нормальних стін, вікон, ліжок. Коли депутати таке пишуть, то мені завжди хочеться запитати: ви ж, депутати, на те і є, мабуть, щоби нашу медичну галузь підіймати? Ми ж не одна лікарня в такому стані. Депутат може подивитися і на інші. Але ж ні, вони обслуговуються у приватних лікарнях. У приватній лікарні тільки за добу перебування треба викласти близько 20 тис. гривень і це без лікування. Звичайно, в такій лікарні є і палати з нормальними ліжками, туалети гарні», – пояснює лікарка.

Нагадаємо, що у Києві днями відкрився надсучасний медичний заклад. Але він приватний.