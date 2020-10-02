Директорка лікарні, де сталися самогубства: Пацієнти з Covid-19 потребують психологічної допомоги



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Мостепан визнала, що інфікованим окрім лікування також потрібна психологічна допомога

«Люди спочатку не вірять у коронавірус, а потім тяжко хворіють. Це спричиняє паніку», – Мостепан

Директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан прокоментувала випадки самогубства хворих на Covid-19, які стались у цьому медичному закладі минулого тижня. Нагадаємо, двоє чоловіків, хворих на коронавірус, один за одним добровільно пішли з життя, вистрибнувши з вікна лікарні.

В інтерв’ю «Главкому» лікарка зазначила, що не може сказати причини самогубства хворих, так як триває слідство. При цьому Мостепан визнала, що інфікованим окрім лікування також потрібна психологічна допомога.

Мостепан пояснює, що серед більшості хворих на коронавірус на початку пандемії була висока паніка та страх, але тепер усі розслабилися, хоча ситуація значно погіршилась.

«Розповсюджується багато фейків про коронавірус, які заперечують його існування. Потім, у тому числі ці ж, що не вірять, хворіють, та намагаються лікуватися вдома самостійно або за допомогою інтернету. Як наслідок, приїжджають до нас, коли у них вже є дихальна недостатність. Звичайно, це спричиняє у них почуття страху, тривоги, паніки. Перші панічні атаки у пацієнтів з коронавірусом ми спостерігали тоді, коли все тільки починалося, у березні. Люди викликали «швидку» навіть за температури 37,2 градусів, мовляв, задихаємося. Це була велика паніка», – зазначає лікарка.

Також, Мостепан каже, що паніка з часом переросла в байдужість та недотримання санітарних норм.

«Потім паніка відступила, пішов перекіс в інший бік. Люди почали казати, що це всесвітня змова, «ковіду» немає. І зараз нехтують правилами безпеки, про які ми говоримо: відстань, маски, обробка рук. Нехтують, заражаючи себе та оточуючих, не сприймаючи того, що така небезпека існує. Комусь вдається бути здоровим, і це дуже добре. А те, що ми бачимо великі цифри шпиталізації, зростання захворюваності, впевнена, виникає з причин, перерахованих вище – через недотримання заходів безпеки. Молоді люди значно легше переносять хворобу, а от пацієнти з групи ризику завжди під прицілом. І мова не тільки про Covid-19, а й про інші хвороби», – пояснює лікарка.

За словами Мостепан, зараз збільшилася кількість важких хворих при надходженні у лікарню, «їх кількість навіть не порівняти з тією, яка була в березні, квітні, та навіть у червні».

Нагадаємо, що 22 вересня, двоє чоловіків, хворих на коронавірус, покінчили життя самогубстом у столичній лікарні.