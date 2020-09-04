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    Лікарка, яка вдруге хворіє Covid-19: На жаль, МОЗ офіційно не повідомляє про повторні випадки зараження

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    Гріщенкова зазначила, що МОЗ замовчує про повторні випадки - Лікарка, яка вдруге хворіє Covid-19: На жаль, МОЗ офіційно не повідомляє про повторні випадки зараження
    Гріщенкова зазначила, що МОЗ замовчує про повторні випадки

    «Повторні випадки зараження вже не поодинокі», – говорить Аліса Гріщенкова

    Лікарка «швидкої допомоги» у Чернівцях Аліса Гріщенкова, яка вже вдруге хворіє на Сovid-19, вважає, що влада замовчує такі випадки. Про це медик розповіла в інтерв’ю «Главкому».

    «МОЗ навіть офіційно не повідомляє про повторні випадки зараження, хоча вони вже не поодинокі», – робить висновок медик.

    Гріщенкова також прокоментувала питання, чому після першого випадку хвороби у неї не сформувався імунітет.

    «Тривалість присутності антитіл в організмі кожної людини індивідуальна. Дослідження доводять, що в певного відсотка людей ці антитіла приблизно за 3-4 місяці зникають або слабшають. Чому так? Це вже питання скоріше до мікробіологів і епідеміологів», – говорить Гріщенкова.

    Лікарка також додала, що винайдення вакцини проти вірусу не означатиме, що вона для всіх буде дієвою.

    «При розробці вакцини повинні бути враховані причини повторного зараження. І якщо буде чітка відповідь, чому в одних людей імунітет до Covid-19 є довготривалим, а в інших тримається 3-4 місяці, тоді може йти мова про удосконалену вакцину, яка б дійсно попереджувала б зараження. Є люди, які перебували в прямому контакті з хворим і не захворіли. Зокрема, можна згадати випадок першого хворого в Україні, який з Чернівців. Відомо, ця людина подорожувала до Італії з дружиною. Чоловік здав позитивний ПРЛ-тест, а його дружина отримала негативний результат ПЛР-тесту», – відзначила Гріщенкова.

    Нагадаємо, що лікарка «швидкої допомоги» у Чернівцях Аліса Гріщенкова вдруге за кілька останніх місяців хворіє на Covid-19. Вперше медик захворіла наприкінці квітня, а «закрила» лікарняний 29 травня. Нині перебуває на лікарняному вже вдруге, хворіє другий тиждень.

    Нещодавно, на Одещині жінка повторно інфікувалася коронавірусом.

    Раніше повідомлялося, що МОЗ визнає: лікарень для хворих на коронавірус вже не вистачає, госпіталізувати будуть не всіх.

    До слова, хірург назвав одне з найпоширеніших ускладнень від коронавірусу.

    Також, уряд встановив суми виплат медикам, які постраждали через коронавірус.

    В свою чергу, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що з 1 вересня влада підвищить зарплати медикам.

    Читайте повне інтерв’ю: «Повторні випадки зараження вже не поодинокі». Інтерв’ю з лікаркою, яка хворіє на Covid-19 вдруге.
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