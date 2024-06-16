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Окупанти вдаються до хитрощів, щоб переселити українських дітей до російських міст

Ярослав Романюк
glavcom.ua
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Окупанти вдаються до хитрощів, щоб переселити українських дітей до російських міст
Росіяни роблять все, щоб заблокувати повернення додому десятків тисяч українських дітей
фото з відкритих джерел

За даними українського уряду, виявлено понад 70 таборів для примусового «перевиховання» дітей

Після викрадення українських дітей на тимчасово окупованих територіях російські окупанти пропонували їм 100 тисяч рублів за переїзд до російських міст на їхній вибір, пише The Independent.

Журналіст Том Вотлінг поспілкувався з п’ятьма українськими підлітками віком від 12 до 17 років, яких уже повернули з Росії після їхнього викрадення. Діти поділилися своїм досвідом перебування у російських «таборах відпочинку».

Деякі з них перебували щонайменше чотири місяці в «таборах для відпочинку» в окупованій Херсонській області та Криму, троє з них залишалися там понад вісім місяців. Їх вдалося повернути завдяки благодійній організації Save Ukraine.

Так, 16-річна Ліза Бацура розповіла, що одного разу російський чиновник прийшов у клас і пропонував кожній дитині по 100 000 рублів «за переїзд у будь-яке російське місто», яке вони оберуть. Деякі з них у результаті погодилися.

Українські посадовці розповіли журналістам, що близько 20 000 українських дітей було викрадено окупантами з того часу, як росія вторглася в Україну в 2022 році. Майже чверть викрадених – сироти та діти, які залишилися без піклування батьків. 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що відтоді, як окупували Крим і частину Донецької й Луганської областей в 2014 році, Росія вже депортувала українських дітей і порушувала права мирних жителів. 

«Єдиний реальний спосіб зупинити депортацію українських дітей – це звільнення всіх окупованих територій України. У нас немає іншого шляху», – підкреслив Лубінець.

Нагадуємо, що в Україну з Росії вдалося повернути 17-річну дівчину на ім'я Мирослава. До цього дівчина жила на окупованих територіях. 

Інформація про місце її перебування надійшла в Україну від «небайдужих людей». За повернення дівчинки взялися представники «Української мережі за права дитини» у співпраці з Мінреінтеграції в межах проєкту «Шлях додому».

За повернення дівчини Мінреінтеграції висловило вдячність Уповноваженій президента з прав дитини Дарʼї Герасимчук, Міністерству закордонних справ, посольству України в Білорусі, генеральному консульству України в Любліні, Ковельській райдержадміністрації, Держприкордонслужбі, а також голові правління «Української мережі за права дитини» Дар’ї Касьяновій.

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Теги: росія окупанти викрадення місто піклування звільнення росіяни Лубінець

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