«Впав на милицях». Син Валентини Хамайко переніс повторну операцію

Валентина Хамайко розповіла, що синові доводиться починати лікування спочатку

15-річний син телеведучої Валентини Хамайко та бізнесмена Андрія Оністрата вдруге за останні декілька тижнів опинився в операційній. Підліток отримав нову травму. Ведуча розповіла про стан сина в Instagram, пише «Главком».

За словами Валентини Хамайко, її сину Михайлу було вставлено спиці та накладено гіпс, тож він ходив за допомогою милиці. Так одного разу він не втримався та впав на милицях, отримавши нову травму. «Локація – післяопераційна кімната. Герой сюжету – Михайло. Драматичний момент – повторна операція, знову спиці і знову гіпс. Так, пішли по другому колу! Чому?! Це я ще не запитую, за що це мені? Причина – син впав на милицях», – поділилася мати.

Також зʼясувалося, що під час лікування підліток часто спирався на ногу, чого робити не можна було. Лікарі повідомили, що потрібна повторна операція. «А ще, як зʼясувалося сьогодні, з його типом перелому категорично не можна опиратися на п’ятку тою ногою, що в гіпсі. А Михайло не знав і робив це весь час… Тому коли вийняли перші спиці з ноги і зробили рентген, лікар сказав, що чекає нас знову у лікарні, бо знову потрібно складати ногу», – додала ведуча.

Нагадаємо, на початку жовтня син української телеведучої Валентини Хамайко потрапив до лікарні. Як розповіла Валентина Хамайко, Михайло пошкодив ногу під час тренування з їзди на мотоциклі. Тоді він перебував далеко від батьків. Унаслідок падіння він отримав перелом ноги у двох місцях.

Спочатку хлопцю надали допомогу в Полтавській області, де йому наклали гіпс. Однак згодом лікарі вирішили, що без операції не обійтися. Під час операції підлітку мають встановити спиці, а потім знову накладають гіпс через складність перелому.

До слова, співачка Оля Полякова разом із донькою Марією потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. В автомобіль Олі Полякової врізалася інша машина, внаслідок чого її донька травмувала ніс та пошкодила зуби.