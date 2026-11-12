Студенти масово використовують ШІ: Британія знайшла жорсткий спосіб протидії

Викладачі скаржаться, що штучний інтелект зробив «майже неможливим» оцінювання курсових робіт

Управління у справах студентів Англії попередило університети: якщо вони не зможуть належним чином перевіряти знання студентів, які використовують штучний інтелект для написання робіт, їм загрожують санкції. В управлінні радять частіше проводити звичайні письмові та усні іспити, а також очні презентації, щоб переконатися, що студенти самостійно опанували навчальний матеріал. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

В управлінні вважають, що використання штучного інтелекту для написання есе, дисертацій та виконання завдань на іспитах ставить під сумнів достовірність оцінок і цінність дипломів англійських університетів. Студенти розповідали, що їхні однокурсники вихвалялися роботами, створеними за допомогою ШІ, які викладачі не змогли розпізнати.

В управлінні попередили: якщо університети не запровадять надійні способи перевірки знань студентів, це може призвести до порушення умов їхньої реєстрації та санкцій.

Директор зі стратегії та впровадження управління у справах студентів Джош Флемінг заявив, що використання штучного інтелекту створює ризики для системи вищої освіти, зокрема загрожує якості навчання та можливості університетів об'єктивно оцінювати студентів.

«Ми очікуємо значно активніших зусиль для подолання цих ризиків, зокрема набагато ширшого використання методів оцінювання без штучного інтелекту», – наголосив Флемінг.

За даними управління у справах студентів, багато університетів уже змінили підходи до перевірки знань студентів. Вони частіше проводять письмові та усні іспити, під час яких студенти мають відповідати на запитання викладачів безпосередньо в аудиторії. Також студентам пропонують аналізувати й виправляти відповіді, створені штучним інтелектом, або пояснювати, як вони шукали інформацію та готували власні роботи.

У Міністерстві освіти Великої Британії наголосили, що університети мають серйозно поставитися до цієї проблеми. Там очікують, що управління у справах студентів стежитиме за дотриманням чинних вимог до навчання та розробить зрозумілі правила використання штучного інтелекту у вищій освіті.

Раніше «Главком» повідомляв, що Велика Британія планує запровадити штучний інтелект у роботу Королівського суду. Технологія має допомагати суддям перевіряти готовність матеріалів до розгляду та групувати схожі справи.

Нагадаємо, дослідження, опубліковане в науковому журналі PLOS One, показало, що британці частіше сприймали відповіді, створені штучним інтелектом від імені реальних політиків та інших публічних осіб, як більш правдоподібні, логічні й доречні, ніж їхні справжні висловлювання. В опитуванні взяли участь 948 жителів Великої Британії. Для дослідження науковці порівнювали відповіді учасників політичного телешоу BBC Question Time зі згенерованими ШІ відповідями на ті самі запитання.