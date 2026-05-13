Онлайн-запис у садочки Києва: що зміниться вже у травні

glavcom.ua
До дитячого садочка можна буде записатися онлайн
фото: wem.ua/ілюстративне

Новий процес реєстрації до дитячих садків планують запустити найближчим часом

Цього року на киян чекає масштабне оновлення міської платформи цифрових сервісів, ключовою зміною якої стане запуск нової системи запису до закладів дошкільної освіти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву директора КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ) Костянтина Воробйова в етері телеканалу «Київ24».

За словами очільника ГІОЦ, головна концепція оновлення полягає в уніфікації всіх міських послуг на єдиному порталі. Воробйов пояснив різницю між двома освітніми платформами міста, зазначивши, що мобільний додаток «Київ Цифровий» призначений для сервісів, які потрібні містянам щодня, тоді як портал послуг акумулює складніші операції, що виконуються рідше. Саме на порталі тепер зберуть усі освітні сервіси, включаючи запис до першого класу та дитячих садочків.

Зазначається, що новий процес реєстрації до дитячих садків планують запустити вже протягом цього травня. Розробники обіцяють, що оновлений сервіс матиме сучасний візуал та функціональну простоту, що дозволить батькам швидше та зрозуміліше проходити всі етапи запису дитини до закладу.

Костянтин Воробйов висловив сподівання, що кияни оцінять новий інтерфейс та спрощену логіку процесу, над якою фахівці працювали протягом останнього часу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Тепер інформація про дітей, які не відвідують навчання, потраплятиме до ювенальної поліції та служби у справах дітей майже автоматично. Для більшості сімей це нововведення нічого не змінить. Однак для тих, хто часто залишає дитину вдома, влаштовує їй канікули під час навчального року, чия дитина довго хворіє, навчається в іноземній школі або просто не підтримує зв’язок з українською школою, правила стали жорсткішими.

