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Окупанти залучають церкву до проросійського виховання дітей

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Окупанти залучають церкву до проросійського виховання дітей
Окупанти залучають церкву до пропагандистського виховання молоді
фото з відкритих джерел

Під прикриттям духовності окупанти на Херсонщині намагаються нав'язати дітям лояльність до Росії

В окупованому Скадовську представники місцевої окупаційної адміністрації уклали угоду про співпрацю у вихованні молоді з так званим єпископом Скадовським і Олешківським Йосипом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Офіційною метою взаємодії задекларовано збереження сімейних цінностей та традицій, однак за цією риторикою криється чергова спроба посилити російський ідеологічний тиск на українських дітей.

За даними ЦНС, залучення релігійних структур є свідомою стратегією Кремля щодо розширення пропагандистського впливу на мешканців тимчасово окупованих територій. Узгоджена співпраця церкви та окупаційної влади покликана доповнитишкільні пропагандистські уроки на кшталт «разговоров о важном».

Під прикриттям духовності та традицій окупанти намагаються нав'язати лояльність до Росії, просувати вигідні їм наративи й остаточно витіснити українську ідентичність серед молоді.

Як відомо, Росія готується запровадити єдину систему державного телебачення у школах на тимчасово окупованих територіях України. Новий проєкт передбачає трансляцію освітніх фільмів та відеоматеріалів безпосередньо під час навчального процесу.

Аналітики вважають, що така ініціатива дозволить Москві посилити поширення проросійської ідеології серед українських школярів. За даними звіту, 30 вересня міністр освіти Росії Сергій Кравцов оголосив про намір створити єдину телевізійну систему для навчальних закладів. Її планують запустити у 2027 році як у російських школах, так і на окупованих територіях України.

Нагадаємо, що влада РФ перетворила освітні цифрові платформи, шкільні камери спостереження та моніторинг соцмереж на масштабну систему централізованого контролю за дітьми.

Теги: окупанти окуповані території церква діти

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