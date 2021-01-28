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    Лещенко за чотири місяці заробив у наглядовій раді «Укрзалізниці» 1,4 млн грн (фото)

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    <span>У січні 2020 року Сергій Лещенко очолив Комітет з питань комплаєнсу та антикорупції в &laquo;Укрзалізниці&raquo;</span> - Лещенко за чотири місяці заробив у наглядовій раді «Укрзалізниці» 1,4 млн грн (фото)
    У січні 2020 року Сергій Лещенко очолив Комітет з питань комплаєнсу та антикорупції в «Укрзалізниці»
    Фото з відкритих джерел

    У парламентській залі засідань нардеп від «Батьківщини» Вадим Івченко аналізував інфографіку щодо зарплат у наглядовій раді «Укрзалізниці»

    Колишній народний депутат, журналіст Сергій Лещенко за чотири місяці 2020 року заробив на посаді члена наглядової ради «Укрзалізниці» 1,4 млн грн. Про це повідомляють #Букви.

    Зазначається, що журналіст зафіксував у залі засідань Верховної Ради, як нардеп від «Батьківщини» Вадим Івченко аналізував інфографіку щодо зарплат у наглядовій раді «Укрзалізниці».

    «Відповідно до цієї інфографіки, зарплата голови наглядової ради Шевкі Аджунера з вересня 2018 року по 30 квітня 2020 року становить  13,8 млн грн. А Сергій Лещенко від початку січня до кінця квітня 2020 року заробив близько 1,4 млн грн.», ‒ йдеться у повідомленні.

    Фото: #Букви
    Фото: #Букви

    Також видання інформує, що член наглядової ради Крістіан Кун з вересня 2018 року по 30 квітня 2020 року заробив 11,7 млн, стільки ж отримали за той же період Андреас Матьє та Андерс Ослунд.

    Варто зазначити, що такі ж дані раніше публікувала на своїй сторінці в Facebook нардеп від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

    Як повідомлялося у жовтні минулого року, експосадовець Укрзалізниці звинуватив Лещенка у покриванні корупційних схем у закупівлях.

    До відома, 18 грудня 2019 року уряд призначив екснардепа Лещенка членом наглядової ради «Укрзалізниці».

    Теги: Сергій Лещенко депутат зарплата Укрзалізниця журналіст
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