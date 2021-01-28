Лещенко за чотири місяці заробив у наглядовій раді «Укрзалізниці» 1,4 млн грн (фото)

У січні 2020 року Сергій Лещенко очолив Комітет з питань комплаєнсу та антикорупції в «Укрзалізниці»

У січні 2020 року Сергій Лещенко очолив Комітет з питань комплаєнсу та антикорупції в «Укрзалізниці»

У парламентській залі засідань нардеп від «Батьківщини» Вадим Івченко аналізував інфографіку щодо зарплат у наглядовій раді «Укрзалізниці»

Колишній народний депутат, журналіст Сергій Лещенко за чотири місяці 2020 року заробив на посаді члена наглядової ради «Укрзалізниці» 1,4 млн грн. Про це повідомляють #Букви.

Зазначається, що журналіст зафіксував у залі засідань Верховної Ради, як нардеп від «Батьківщини» Вадим Івченко аналізував інфографіку щодо зарплат у наглядовій раді «Укрзалізниці».

«Відповідно до цієї інфографіки, зарплата голови наглядової ради Шевкі Аджунера з вересня 2018 року по 30 квітня 2020 року становить 13,8 млн грн. А Сергій Лещенко від початку січня до кінця квітня 2020 року заробив близько 1,4 млн грн.», ‒ йдеться у повідомленні.

Фото: #Букви

Також видання інформує, що член наглядової ради Крістіан Кун з вересня 2018 року по 30 квітня 2020 року заробив 11,7 млн, стільки ж отримали за той же період Андреас Матьє та Андерс Ослунд.

Варто зазначити, що такі ж дані раніше публікувала на своїй сторінці в Facebook нардеп від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

Як повідомлялося у жовтні минулого року, експосадовець Укрзалізниці звинуватив Лещенка у покриванні корупційних схем у закупівлях.

До відома, 18 грудня 2019 року уряд призначив екснардепа Лещенка членом наглядової ради «Укрзалізниці».