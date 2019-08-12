В одеський табір «Вікторія» вперше після смертельної пожежі повернулися діти



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В табір в основному прибули діти пільгових категорій, вони будуть відпочивати до 29 серпня Фото: «Думська»

Зміна складається з 103 дітей

У дитячий табір «Вікторія» в Одесі, де у вересні 2017 року відбулася масштабна пожежа, що забрала життя трьох дівчаток, повернулися діти.

Як повідомила виданню «Думська» начальник міського департаменту освіти і науки Олена Буйневіч, зміна складається з 103 дітей. В основному це діти пільгових категорій, вони будуть відпочивати в таборі до 29 серпня.

ЗМІ зазначає, що мова йде про заселення дітей в кам'яні корпусу «Вікторії», на ремонт яких витратили більше п'яти мільйонів гривень. Дерев'яні ж будиночки, один з яких згорів восени позаминулого року, залишаються під арештом.

Раніше повідомлялося, що одеський табір «Вікторія», де в пожежі 2017-го року загинуло троє дітей, перед заселенням планують відремонтувати за 7 мільйонів 300 тисяч гривен

Нагадаємо, що директору дитячого табору «Вікторія» та його заступнику повідомили про підозру у заволодінні коштами співробітників закладу внаслідок зловживання службовим становищем та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.