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    Події в Україні

    В окупованому Криму хочуть знести дитячий, а побудувати «військово-патріотичний» табір

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    Закритий дитячий табір &laquo;Алсу&raquo; біля Севастополя - В окупованому Криму хочуть знести дитячий, а побудувати «військово-патріотичний» табір
    Закритий дитячий табір «Алсу» біля Севастополя

    Протягом 2020 року майно табору пройде інвентаризацію і його спишуть

    Поблизу окупованого РФ Севастополя хочуть знести дитячий табір «Алсу» і побудувати на його місці інший, «військово-патріотичний».

    Про це повідомляє «Крим.Реалії», посилаючись на кримські ЗМІ.

    Зазначається, що директор автономного освітнього закладу Севастополя «Планета дитинства» Сергій Гриднєв заявив, що «Алсу» вже давно не відповідає нормам безпеки і розміщувати там дітей «заборонено навіть в наметовому форматі».

    Він уточнив, що протягом 2020 року майно табору пройде інвентаризацію і його спишуть. Також Гриднєв додав, що вже «фактично починається» підготовка майданчика під будівництво нового «війського-патріотичного» табору.

    Директор «Планети дитинства» додав, що будівельники також прийдуть на територію ще одного дитячого табору – «Омега», але ця реконструкція перебуває на стадії проєктно-кошторисної документації.

    Зазначається, що міноборони Росії заснувало в анексованому Криму відділення російського військово-патріотичного руху «Юнармія» і відкриває у школах кадетські класи та проводить набір до лав цього руху. Дітей вчать розбирати зброю і стріляти, привчають носити камуфляж і ходити строєм.

    Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей у сучасній освіті Росії.

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