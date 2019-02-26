Диверсанта, який знищував техніку ЗСУ, випустять з тюрми за «законом Савченко»



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Обвинувачений повністю визнав свою вину

Громадянин В’ячеслав Школьний ліквідував радіолокаційну станцію і спалив два автомобілі військовослужбовців

Старобільський районний суд Луганської області визнав винним уродженця Алчевська В’ячеслава Школьного за ч.1 ст. 263 («Незаконне поводження зі зброєю»), ч.2 ст. 258 КК України («Терористичний акт») і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років 8 місяців без конфіскації майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 14 лютого.

За даними досудового розслідування, протягом березня-квітня 2015 року диверсант Школьний здійснив чотири терористичних акта (з них один - невдало) у смт Мілове Луганської області. Так, 22 березня за попередньою змовою з невстановленими особам він заклав вибуховий пристрій під один із двох автомобілів «Урал» (в комплексі ці транспортні засоби складали радіолокаційну станцію «1РЛ131»), що на території військової частини А0523. Однак вибухівка не спрацювала.

Наступного дня, 23 березня обвинувачений разом із невстановленою особою повторно проник на територію військової частини А0523. За вказівкою Школьного його спільник заклав підривний пристрій під один із двох автомобілів «Урал» (радіолокаційна станція). Вночі 24 березня внаслідок вибуху були знищені радіолокаційна станція та інше військове майно вартістю 625,2 тис. грн.

Вночі з 7 на 8 квітня обвинувачений на вул. Луначарського заклав вибухівку до автомобіля ВАЗ-21214, який належав заступнику начальника відділу прикордонної служби «Мілове» Луганського прикордонного загону. Після вибуху машини військовослужбовець отримав легкі тілесні ушкодження.

22 квітня Школьний підірвав автомобіль «ЗАЗ Сенс», який належить начальнику другому сектору Марківського МРВ УСБУ в Луганській області.

Крім цього, слідство виявило у диверсанта два пістолети Макарова (ПМ) і безшумний пістолет Дерягіна, а також 29 патронів, які той придбав у невстановленої особи на ім'я Андрій.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину у вчинені злочину за ч. 2 ст. ст. 258 ч.1 ст. 263 КК України і розкаявся.

Разом з тим, потерпілі виставили обвинуваченому цивільних позовів на загальну суму 1,2 млн грн, які суд задовольнив.

Також за «законом Савченко» В’ячеславу Школьному зараховано один день попереднього ув'язнення за два дня позбавлення волі, починаючи з 29 квітня 2015 року і до дня набрання вироком законної сили. Запобіжний захід щодо обвинуваченого у вигляді тримання під вартою залишити до набрання вироком законної сили.

Таким чином, на сьогодні диверсант з Донбасу відбув основне покарання, яке виніс Старобільський районний суд.