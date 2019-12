Дизайн ялинкової прикраси Білого дому має стосунок до України

Асоціація історії Білого дому обрала гелікоптер Сікорського Н-34 в якості офіційної різдвяної ялинкової прикраси цього року

Офіційною прикрасою Різдвяної ялинки у Білому домі цього року став гелікоптер Н-34, створений народженим в Україні авіаконструктором Ігорем Сікорським.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Асоціація історії Білого дому обрала гелікоптер Сікорського Н-34 в якості офіційної різдвяної ялинкової прикраси цього року. Асоціація щорічно обирає тему для дизайну офіційної прикраси президентської ялинки.

Прикраса вшановує президента Дуайта Ейзенхауера, який першим прийняв рішення використовувати гелікоптери з метою перевезень перших осіб держави.

Влітку 1957 року, президент Ейзенхауер проводив відпустку у Род Айленді, коли надійшла звістка про те, що він має повернутись до американської столиці.

Замість того, щоб використати президентську яхту, помічник порадив президенту скористатись вертольотом морської піхоти. Президент на вертольоті Сікорського перелетів до повітряної станції ВМС США, звідки президентський літак доправив його до Вашингтона. Подорож машиною тривала б декілька годин, човном – 40 хв., а гелікоптером Сікорського – лише 7 хв.

President Dwight D. Eisenhower served two terms as president, from 1953 to 1961. Throughout 2019, we will be remembering his presidency with stories, events, and the Official White House Christmas Ornament. Learn more here: https://t.co/yV1MsuCIXk pic.twitter.com/WGh0TgFe7D