ЗСУ прорвали російську оборону і досягли центру Роботиного – ISW

Українські атаки на Роботине є тактично значущими і мають на меті послабити російські сили

20-21 серпня українські війська досягли значних тактичних успіхів у Роботиному Запорізької області та на схід від нього, продовжуючи контрнаступальні дії на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Геолокаційні кадри, опубліковані 20 та 21 серпня, показують, що українські війська досягли центральної частини Роботиного (10 км на південь від Оріхова) і прорвали частину російської оборони на південь від Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр також повідомила, що українські сили досягли успіху в напрямку на південний схід від Роботиного та на південь від Малої Токмачки, а російські сили безуспішно контратакували на схід від Роботиного. Маляр і російські джерела заявили, що в Роботиному тривають бої.

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Пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що українські війська захопили деякі позиції на частині російської передової оборони після посилення атак на лінію Роботине - Вербове (21 км на південний схід від Оріхова).

Деякі російські джерела повідомили, що російські сили відступили з деяких позицій біля Вербового в рамках своєї еластичної оборони, ймовірно, у відповідь на український наступ на південь від Малої Токмачки.

Раніше аналітики ISW оцінювали, що українські атаки на Роботине є тактично значущими, оскільки просування України в цьому районі може дозволити українським силам почати діяти в обхід найщільніших російських мінних полів.

«Просування України в районі Роботина також, ймовірно, має на меті послабити російські сили, які доклали значних зусиль, ресурсів і персоналу для утримання позицій навколо Роботиного», – зазначили аналітики.

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Як повідомлялося, на Бахмутському напрямку ЗСУ вже звільнили 43 кв. км української землі. Відчутне просування по південному флангу довкола Бахмута.