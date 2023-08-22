Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ прорвали російську оборону і досягли центру Роботиного – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ прорвали російську оборону і досягли центру Роботиного – ISW
Українські війська захопили деякі позиції на частині російської передової оборони
фото з відкритих джерел

Українські атаки на Роботине є тактично значущими і мають на меті послабити російські сили

20-21 серпня українські війська досягли значних тактичних успіхів у Роботиному Запорізької області та на схід від нього, продовжуючи контрнаступальні дії на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 та 21 серпня, показують, що українські війська досягли центральної частини Роботиного (10 км на південь від Оріхова) і прорвали частину російської оборони на південь від Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова). 

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр також повідомила, що українські сили досягли успіху в напрямку на південний схід від Роботиного та на південь від Малої Токмачки, а російські сили безуспішно контратакували на схід від Роботиного. Маляр і російські джерела заявили, що в Роботиному тривають бої. 

Пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що українські війська захопили деякі позиції на частині російської передової оборони після посилення атак на лінію Роботине - Вербове (21 км на південний схід від Оріхова). 

Деякі російські джерела повідомили, що російські сили відступили з деяких позицій біля Вербового в рамках своєї еластичної оборони, ймовірно, у відповідь на український наступ на південь від Малої Токмачки. 

Раніше аналітики ISW оцінювали, що українські атаки на Роботине є тактично значущими, оскільки просування України в цьому районі може дозволити українським силам почати діяти в обхід найщільніших російських мінних полів.

«Просування України в районі Роботина також, ймовірно, має на меті послабити російські сили, які доклали значних зусиль, ресурсів і персоналу для утримання позицій навколо Роботиного», – зазначили аналітики.

Як повідомлялося, на Бахмутському напрямку ЗСУ вже звільнили 43 кв. км української землі. Відчутне просування по південному флангу довкола Бахмута.

Теги: ЗСУ війна Запорізька область контрнаступ росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Нічна атака на Запоріжжя: влада показала наслідки (фото)
Нічна атака на Запоріжжя: влада показала наслідки (фото)
Атака дронів на Україну і «бавовна» у двох областях РФ: головне за ніч
Атака дронів на Україну і «бавовна» у двох областях РФ: головне за ніч
Під час повітряної тривоги у Кривому Розі прогримів вибух
Під час повітряної тривоги у Кривому Розі прогримів вибух
ЗСУ повідомили, як окупанти намагаються зміцнити оборону на півдні
ЗСУ повідомили, як окупанти намагаються зміцнити оборону на півдні
ЗСУ прорвали російську оборону і досягли центру Роботиного – ISW
ЗСУ прорвали російську оборону і досягли центру Роботиного – ISW
Чи будуть відключення світла взимку? Відповідь Міненерго
Чи будуть відключення світла взимку? Відповідь Міненерго

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Розвідка повідомила, коли Кремль оголосить публічну мобілізацію
14K
Мухарський розповів, чому «чоловік в Україні – безправна істота. Сировинний придаток до самки»
12K
СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн (фото)
11K
Росія створює ще одну армію – британська розвідка
6016
Ринок нерухомості часів війни. Катастрофи не буде, але є парадокс…
5136
Данія передає Україні винищувачі, але з умовою

Новини

Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Сьогодні, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Сьогодні, 06:34
Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
Вчора, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Вчора, 04:57
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту