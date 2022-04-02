Окупанти руйнують ще один металургійний комбінат Ахметова (відео)

Кадиров заявив про початок штурму спецназом заводу «Азовсталь» у Маріуполі

Кадирівці розпочали штурм Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча, який належить Метінвесту Ріната Ахметова. Про це повідомив ставленик кремлівського диктатора в Чечні Рамзан Кадиров.

Кадиров розповів, що керує спецназом командир полку Замід Чалаєв і наголосив, що начебто в українських військових немає шансів на порятунок.

Глава Чечні сподівається, що чеченські бійці виконають завдання зі звільнення заводу.

Журналіст Денис Казанський повідомив, що комбінат ім. Ілліча, який належить Метінвесту Ріната Ахметова, зазнав руйнувань внаслідок дій російських окупантів.

«Схоже, обидва металургійні заводи Маріуполя будуть знищені», – додав він.

До повномасштабного вторгнення РФ це було одне з найбільших підприємств України з повним металургійним циклом. Комбінат спеціалізувався на виробництві агломерату, вапна, чавуну та чавунних виробів, сталевих зливків, катаної та литої заготовки. А сам він був заснований у 1897 році.

Нагадаємо, раніше Ахметов сказав, що заводи «Метінвест» в разі окупації Маріуполя не працюватимуть.

До слова, в Україні воювала велика кількість так званих кадирівці. Але після значних втрат вони повернулися додому.