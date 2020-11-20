Зіткнення двох автівок заблокувало рух трамваїв на Подолі (відео)

ДТП сталося на трамвайних коліях

У п’ятницю, 20 листопада, на вулиці Кирилівській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів BMW і Dodge.

Аварія трапилася на трамвайних коліях, повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

В результаті ДТП було заблоковано рух трамваїв №11, 12, 16, 19 у напрямку Контрактової площі.

На місці ДТП працювали правоохоронці.

На час оформлення ДТП рух трамваїв було організовано до Подільського ТРЕД (вул. Кирилівська 132), повідомляє Київпастранс.

Рух відновлено о 13:22, наразі курсування з відхиленням від графіка.

Нагадаємо, 18 листопада на вулиці Закревського в Деснянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая і вантажівки.