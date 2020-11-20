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    Зіткнення двох автівок заблокувало рух трамваїв на Подолі (відео)

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    Правоохоронці встановлять обставини ДТП на трамвайних коліях - Зіткнення двох автівок заблокувало рух трамваїв на Подолі (відео)
    Правоохоронці встановлять обставини ДТП на трамвайних коліях
    Фото: скріншот відео

    ДТП сталося на трамвайних коліях

    У п’ятницю, 20 листопада, на вулиці Кирилівській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів BMW і Dodge.

    Аварія трапилася на трамвайних коліях, повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    В результаті ДТП було заблоковано рух трамваїв №11, 12, 16, 19 у напрямку Контрактової площі.

    На місці ДТП працювали правоохоронці.

    На час оформлення ДТП рух трамваїв було організовано до Подільського ТРЕД (вул. Кирилівська 132), повідомляє Київпастранс.

    Рух відновлено о 13:22, наразі курсування з відхиленням від графіка.

    Нагадаємо, 18 листопада на вулиці Закревського в Деснянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая і вантажівки.

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт автомобіль
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