Для в’їзду в Україну запровадять обов’язковий негативний ПЛР-тест

Іноземці, які в’їжджають в Україну, повинні будуть надати довідку про негативний результат тесту на коронавірус

МОЗ вніс постанову на розгляд Кабміну

Міністерство охорони здоров’я пропонує запровадити обов’язковий негативний ПЛР-тест на Covid-19 при в’їзді в Україну. Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Міністерство охорони здоров’я внесло відповідну постанову на розгляд Кабінету міністрів.

«Упевнений, що на найближчому засіданні уряду це питання буде розглянуто, і всі громадяни інших країн, які в’їжджають в Україну, незалежно від рівня захворюваності в їхніх країнах, повинні будуть надати довідку, що не більше ніж за 48 годин вони зробили ПЛР-тест і мають негативний (результат – ред.)», – сказав міністр.

Нагадаємо, 17 березня Єврокомісія представила проєкт цифрових сертифікатів коронавірусу. Вони будуть підтверджувати наявність щеплення, негативного тесту або антитіл після перенесеного зараження Covid-19.

Такий сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС, а також відкритий для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Нагадаємо, президент Єврокомісії підганяє країни ЄС з підготовкою паспортів вакцинації.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує вводити у ЄС паспорти вакцинації від Covid-19.

За інформацією ЗМІ, Соvid-паспорти, ймовірно, будуть включати інформацію про вакцинацію, одужання від коронавірусу, а також записи про негативні ПЛР-тести подорожувальників.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

Як повідомлялося, за минулу добу, 18 березня, в Україні виявлено 15 850 нових хворих на Covid-19. Це на 797 осіб більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4 444 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 262 пацієнти, одужали 4 592 особи.