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    Дніпропетровська ОДА: родичам загиблих та інвалідам війни надано 200 квартир

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    <span id="docs-internal-guid-05c31705-7fff-93bb-3972-1fd0358ca614"><span>Юрій Голик під час виступу на Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі &laquo;Там, де Ми - там Україна&raquo;</span></span> - Дніпропетровська ОДА: родичам загиблих та інвалідам війни надано 200 квартир
    Юрій Голик під час виступу на Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі «Там, де Ми - там Україна»

    Юрій Голик: Герої АТО заслуговують на особливу увагу з боку держави

    Радник губернатора Дніпропетровської області Юрій Голик, виступаючи на Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі «Там, де Ми - там Україна», розповів про підтримку ветеранів АТО і членів їхніх сімей.

    «П'ятий рік поспіль тисячі хлопців відстоюють цілісність і незалежність нашої країни на Сході. Захищають з жовто-блакитним прапором в руках. Ціною власного життя і здоров'я. Дніпропетровщина стала форпостом на шляху війни і зупинила подальше просування ворога вглиб країни. Зараз в області - близько 23 тисяч учасників АТО і понад тисячу членів сімей загиблих. Наші Герої заслуговують на особливу увагу з боку держави. Завдання, поставлене президентом України Петром Порошенком, - надавати всіляку підтримку тим, хто захищає цілісність держави», - заявив Голик.

    Він повідомив, що Дніпропетровська облдержадміністрація створила перший в Україні центр допомоги бійцям АТО. Після Указу Президента України подібні центри з'явилися і в інших областях.

    «Співробітники нашого центру втілили в життя близько 100 проектів. В основному - щодо соціальної підтримки ветеранів та їхньої адаптації до мирного життя. У центр допомоги вже звернулися близько 20 тисяч АТОшників і членів сімей загиблих. Їм надавалася всіляка допомога, надавалися консультації щодо юридичних та соціальних питань», - розповів радник губернатора.

    За даними Голика, зараз в Дніпропетровській облдержадміністрації створено управління з питань учасників АТО: «Першочергові для нас - питання соціального захисту. Допомагаємо хлопцям і сім'ям загиблих оформити землю. Оплачуємо з обласного бюджету розробку техдокументації. АТОшники і рідні загиблих вже отримали майже 7 тисяч земельних ділянок».

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    Крім того, ДніпроОДА допомогла родичам загиблих та інвалідам війни отримати житло - їм були вручені ключі від 200 квартир. Близько 100 тисяч разів надавалася грошова допомога АТОшникам і їхнім рідним. За словами Голика, на це з бюджетів різних рівнів виділили колосальну суму - понад 200 млн грн.

    У Дніпропетровській області працюють два сучасних реабілітаційні центри для АТОшників, де встановлено унікальне фізіотерапевтичне обладнання, а тренажерні зали оснащені за останнім словом медицини.

    «З хлопцями працюють висококласні фахівці, в тому числі психологи. Вже пройшли реабілітацію понад 2 тисячі бійців», - сказав Голик.

    За даними радника губернатора Дніпропетровщини, близько півтори тисячі ветеранам АТО була надана допомога в отриманні освіти - вищої та професійно-технічної. Вони безкоштовно навчаються у філії Національної академії держуправління при Президентові України, в Національній металургійній академії.

    «Допомагаємо і з працевлаштуванням. Так, випускників металургійної академії чекають на Нікопольському трубному заводі - є відповідні домовленості. Сотні хлопців за кілька місяців освоїли професії водія різних категорій, контролера, оператора, машиніста та інших робочих спеціальностей. На профтехосвіту щороку з обласного бюджету виділяємо більше 2 млн грн. Ми організували для АТОшників безкоштовні курси англійської та ІТ-курси. Там пройшли навчання вже близько тисячі демобілізованих», - повідомив Голик.

    Біля будівлі Дніпропетровської ОДА було відкрито Алею пам'яті загиблим Героям. Цей Меморіальний комплекс - перший і поки єдиний в Україні. На Алеї регулярно проходять вечори пам'яті, які збирають сотні городян.

    «Ми робимо і будемо робити все можливе, щоб наші Герої, їхні близькі завжди відчували захист і турботу з боку держави. Щоб вони якомога швидше адаптувалися до мирного життя», - заявив Голик.

    У своєму Facebook він також опублікував відео-звіт про програми допомоги ветеранам АТО.

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