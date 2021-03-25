До «червоної» зони потрапила ще одна область

рівень госпіталізацій перевищив показника у 100 пацієнтів на 100 тис. населення

У Миколаївській області рівень госпіталізацій перевищив показника у 100 пацієнтів на 100 тис. населення

Карантинні заходи, передбачені для «червоної» зони, почнуть діяти на Миколаївщині з 27 березня

Сьогодні, 25 березня, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення запровадити «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Миколаївської області.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Протиепідемічні заходи, передбачені для «червоної» зони, почнуть діяти на території Миколаївської області з 00:00 27 березня.

Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 25 березня Миколаївська та Черкаська області за індикаторними показниками, що визначають регіони зі значним поширенням ковіду, потрапили до «червоної» зони.

Але, за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Черкащина залишиться поки що в «помаранчевій» зоні.

Таким чином, наразі в «червоній» зоні 10 регіонів (м. Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька області).

У Миколаївській області останні три дні завантаженість ліжок з киснем перевищує порогове значення 65% (станом на 24 березня - 66,3%), а рівень госпіталізацій перевищив показника у 100 пацієнтів на 100 тис. населення при максимально допустимій нормі 60 на 100 тис. населення.

Нагадаємо, що «червоний» рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено два або більше показників:

завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків; кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300; кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 відсотків; зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 відсотків.

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки підтверджується рішенням Державної комісії з питань надзвичайних ситуаацій за ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин.

Рішення Державної комісії з питань надзвичайних ситуацій набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення.

Додамо, що Міністерство охорони здоров'я уточнило перелік місць для обов’язкового носіння масок у регіонах «червоної зони». Тепер на вулиці та в парках можна гуляти без маски.

23 березня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що загального локдауну в Україні через стрімке поширення коронавірусу найближчим часом не буде. Обмеження вводитимуться лише у регіонах, де є спалах Covid-19.

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