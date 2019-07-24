До ЦВК надійшли документи з 14 одномандатних округів
ЦВК 24 липня продовжує приймати оригінали протоколів окружкомів
Центральна виборча комісія продовжує приймати оригінали протоколів окружних виборчих комісій (ОВК) у загальнодержавному окрузі в межах багатомандатного округу та в одномандатних округах на позачергових виборах народних депутатів, що відбулися 21 липня.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, в середу, 24 липня, до ЦВК уже привезли документи ОВК 14 одномандатних округів.
У вівторок Центрвиборчком прийняв протоколи від ОВК шести одномандатних виборчих округів.
Нагадаємо, станом на ранок 24 липня Центральна виборча комісія ще не може встановити переможців голосування у низці одномандатних виборчих округів на позачергових виборах до Верховної Ради.
Центральна виборча комісія продовжує оновлювати результати дострокових виборів до Верховної Ради по багатомандатному округу.
Після обробки 98,95% протоколів голоси розподіляються таким чином:
- «Слуга народу» - 43,14%;
- «Опозиційна платформа - За життя» - 13,02%;
- ВО «Батьківщина» - 8,18%;
- «Європейська солідарність» - 8,12%;
- «Голос» - 5,84%.